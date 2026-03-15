یک کشاورز در بهبهان به شهادت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، آرمین ساعد صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: سیلوی تعاونی روستایی منصوربیگی دهستان دودانگه واقع در بخش مرکزی شهرستان بهبهان مورد حمله رژیم صهیونسیتی آمریکایی قرار گرفت.

ساعد افزود: در ساعت ۲۳ شامگاه شنبه ۲۳ اسفند ماه جاری سیلوی تعاونی روستایی منصوربیگی دهستان دودانگه بهبهان مورد حمله رژیم صهیونسیتی آمریکایی قرار گرفت و در این حمله به علت ایجاد موج انفجار شدید و پرتاب ترکش بمب ها منجر به شهادت مظلومانه یک کشاورز به نام بهروز طیبی و مجروحیت چند نفر از اهالی روستا گردید.

این سیلوی تعاونی روستایی هفته گذشته مورد حمله قرار گرفته بود و ساختمان سیلو تخریب شد.