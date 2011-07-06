به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی سه شنبه در سیزدهمین سفر شهرستانی خود به همراه جمعی از مدیران استان به شهرستان بهبهان سفر کرد و در جلسات جداگانه ای به بررسی مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهایی در خصوص عمران روستایی، اشتغال و مسکن مهر در این شهرستان پرداخت.

در جلسه ای که با حضور استاندار خوزستان، نماینده مردم شهرستان بهبهان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار بهبهان، امام جمعه شهرستان، مسئولین استانی و محلی برگزار شد، حجت الاسلام سید محمد موحد نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکثریت خواسته های مردم مسائل و مشکلاتی است که در طول زندگی با آن دست و پنجه نرم می کنند، گفت: مردم از شما به عنوان نماینده عالی دولت انتظار دارند مدیران و مسئولان را موظف کنید آن دسته از مشکلاتی را که قابل حل بوده و در جلسات مختلف قول بررسی و پیگیری آنها داده شده دنبال کرده و به انجام رسانند زیرا قول هایی که داده شده و انجام نمی شود کل مجموعه اداری نظام را زیر سئوال می برد و موجب بدبینی مردم می شود.



وی افزود: توجه به بحث عمران روستایی و مشکلات و معضلات مردم روستانشین ضرورت است که از هجوم مردم به سوی شهرها و سیل جمعیت به سوی حاشیه نشینی و ایجاد ناامنی و مشکلات دیگر جلوگیری می کند.



در ادامه این جلسه باذلی محبوب فرماندار بهبهان با بیان قابلیتها، توانمندیها و ظرفیتهای موجود در منطقه دهستان دودانگه، یکی از خواسته های مردم این منطقه را بخش شدن این دهستان خواند و گفت: از دیگر مشکلات مردم در روستاهای این منطقه تعریض، ترمیم و اصلاح جاده ارتباطی منطقه بهمئی و تشان، آسفالت شدن معابر اصلی و فرعی روستاها، توجه جدی به رفع مشکلاتی که در زمینه پوشش انهار و پمپاژ آب منطقه وجود دارد، بهسازی روستاها، محصور کردن قبور شهدا، تکمیل پروژه منطقه گردشگری گراب، تجهیز مجموعه ورزشگاهی در حال تاسیس دهستان دودانگه، نبود سردخانه با توجه به حجم بالای محصولات کشاورزی در منطقه، روشنایی روستاها و معابر اصلی آنها،‌ لوله کشی آب شرب و بهداشتی که یکی از مشکلات اساسی مردم در این منطقه بوده و سالها است که با این مشکل مواجه هستند عنوان کرد.



در پایان این جلسه استاندار خوزستان با اشاره به اینکه شهرستان بهبهان را می توان قطب کشاورزی و دامپروری در منطقه نامید، اظهار داشت: مدیران و مسئولان مربوطه باید با بررسی وضعیت موجود و راه های امکان توسعه بخش کشاورزی شامل توسعه بخش نخیلات، زراعت، دامپروری و دامداری و وضعیت تامین و اختصاص آب پرداخته و پیشنهادات خود را به استانداری ارائه کنند تا از محل توسعه اعتبارات استان خوزستان و اعتبارات ملی برای توسعه این بخش اقدامات لازم صورت گیرد تا هم مشکلات مردم حل شده و به وضعیت اقتصادی مناسبی برسند و هم اشتیاق به ماندگاری بیشتری در روستاها ایجاد شود.



سید جعفر حجازی عنوان کرد: تمام مدیران و مسئولان مربوطه باید هرچه زودتر به رفع مطالبات به جا و به حق مردم پرداخته و در جهت مرتفع ساختن این مشکلات و معضلات تلاش بیشتری کنند.



در جلسه مربوط به مسکن مهر نیز مسئولان مربوطه به ارائه گزارشی از عملکرد خود و پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخته و مسائل و مشکلات موجود را بیان کردند. در ادامه نیز استاندار خوزستان به بررسی این مشکلات پرداخت و از دستگاه ها و سازمانهای مربوطه خواست تا همکاریهای لازم را در جهت تکمیل و اتمام پروژه تا دهه فجر سال جاری کنند.



در ادامه برنامه های سفر در جلسه شورای اشتغال نیز فرماندار شهرستان اظهار داشت: در سال گذشته تعهد شهرستان در زمینه اشتغال چهار هزار و 547 فرصت شغلی بوده که بر اساس گزارش دستگاه ها سه هزار و 467 فرصت شغلی در این شهرستان ایجاد شده است.



باذلی محبوب افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی اشتغال کشور و افزایش سهمیه اشتغال در سال جاری، برای استان خوزستان پیش بینی شده که دستگاه ها و ادارات بهبهان متعهد شده اند که هفت هزار و 353 فرصت شغلی را دراین شهرستان ایجاد کنند.



در ادامه حجازی ضمن اظهار امیدواری از اینکه با تلاش و همت تمام دستگاه ها بتوان به همه تعهدات داده شده در زمینه اشتغال عمل کرد، گفت: شهرستان بهبهان از ظرفیت و پتانسیل بالایی در زمینه های کشاورزی، دامداری و دامپروری، صنایع و معادن برخوردار است و می توان در این زمینه ها متناسب با ظرفیت و نیاز شهرستان سرمایه گذاریهای لازم را انجام داد.