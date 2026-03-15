برهان مال الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز تا کنون بازدید و نظارت بهداشتی قرنطینه ای بر ۳۷۳ محموله به وزن ۳۱۰ هزار و ۴۳۳ کیلو گرم انواع فرآورده های خام دامی وارده به شهرستان و همچنین بازدید و صدور ۱۹ گواهی حمل بهداشتی به وزن ۶۰ تن به عمل آمده است.

مال الهی افزود: طی همین مدت نظارت بهداشتی بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی به صورت مستمر و حتی ایام تعطیل انجام شده است که تعداد بازدید و نظارت بر مراکز عرضه ۲۴۱ مورد تعداد موارد غیر بهداشتی ۴۳مورد و یک مورد نمونه برداری و همچنین ۳۲۲ کیلو گرم انواع فرآورده خام دامی غیر بهداشتی معدوم سازی شده اند.

وی بیان کرد: کشتارگاه سنتی دام شهرستان به دلیل شرایط جنگی فعال شده و نظارت بهداشتی بر ۳۰ لاشه دام سبک به وزن ۸۰۰ کیلو گرم و ۴ لاشه دام سنگین به وزن هزار و ۴۵ کیلو گرم انجام شده است.