کشف و معدوم بیش از ۶۰۰ کیلوگرم فرآورده غیر بهداشتی در ماکو

به گزارش خبرگزاری مهر، هاتف حسن پور روز یکشنبه در بازدید از واحدهای عرصه فرآورده گوشتی در شهرستان گفت: در این بازرسیها، شبکه دامپزشکی ماکو موفق به نظارت بر محمولههای ترانزیتی و وارداتی به میزان ۳۰۰۰ تن شده است و همچنین، ۱۰ مورد بازدید مشترک با سایر دستگاهها انجام شده و ۲ مرکز متخلف به تعزیرات معرفی شدهاند.
وی ادامه داد: در راستای طرح تشدید نظارتهای بهداشتی، بازرسی و کنترل دقیق مراکز مرتبط با فرآوردههای خام دامی، از جمله کشتارگاهها، مرغداریها، داروخانهها و کارخانههای خوراک دام در جریان است. این طرح از ابتدای اسفندماه تاکنون با هدف حفظ امنیت غذایی و بهداشت مواد اولیه دامی در حال اجراست.
مدیر شبکه دامپزشکی ماکو با تأکید بر استمرار در نظارتها و با رویکرد افزایش امنیت غذایی و بهداشت مواد اولیه دامی تاکید کرد: آمادگی کامل را مبنی بر جلوگیری از بروز هرگونه مخاطره بهداشتی در زمان افزایش مصرف این قبیل فرآوردهها را داریم.
