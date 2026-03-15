به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بیانی با اشاره به تشییع پیکر شهدا در شیراز گفت: آیین تشییع پیکر چهار تن از شهدای اخیر، فردا دوشنبه ساعت ۹ صبح در شهر شیراز برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مراسم از آستان مقدس سید علاءالدین حسین (ع) آغاز می‌شود، اظهار داشت: مردم مؤمن و انقلابی شیراز همواره با حضور پرشور خود در آیین‌های تشییع شهدا، وفاداری‌شان به آرمان‌های انقلاب و شهدا را نشان داده‌اند و انتظار می‌رود فردا نیز شاهد حضور گسترده مردم باشیم.

مدیرکل بنیاد شهید فارس در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم، از عموم شهروندان دعوت کرد با حضور در این مراسم، پیکر مطهر شهدای عزیز را تا آرامگاه ابدی بدرقه کنند.