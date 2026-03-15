  1. استانها
  2. فارس
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۲۶

فردا پیکر ۴ شهید مدافع وطن در شیراز تشییع می‌شود

شیراز-مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس از برگزاری آیین تشییع پیکر ۴ تن از شهدای مدافع وطن در شهر شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بیانی با اشاره به تشییع پیکر شهدا در شیراز گفت: آیین تشییع پیکر چهار تن از شهدای اخیر، فردا دوشنبه ساعت ۹ صبح در شهر شیراز برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مراسم از آستان مقدس سید علاءالدین حسین (ع) آغاز می‌شود، اظهار داشت: مردم مؤمن و انقلابی شیراز همواره با حضور پرشور خود در آیین‌های تشییع شهدا، وفاداری‌شان به آرمان‌های انقلاب و شهدا را نشان داده‌اند و انتظار می‌رود فردا نیز شاهد حضور گسترده مردم باشیم.

مدیرکل بنیاد شهید فارس در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم، از عموم شهروندان دعوت کرد با حضور در این مراسم، پیکر مطهر شهدای عزیز را تا آرامگاه ابدی بدرقه کنند.

کد خبر 6775107

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

