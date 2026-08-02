اسامی منتخبان دور دوم انتخابات شورای صنفی دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، نتایج دور دوم انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویان خوابگاه برادران در سال ۱۴۰۵ را منتشر کرد.

دور دوم انتخابات شورای صنفی دانشجویان، مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، در تاریخ ۷ مرداد ۱۴۰۵ ویژه خوابگاه برادران برگزار شد و داوطلبان زیر به‌عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل انتخاب شدند.

اعضای اصلی:

سیدحسین میرعرب رضی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دکتری مهندسی صنایع، شماره دانشجویی ۴۰۳۶۶۳۰۲۰۰۶، با ۱۸۴ رأی، آرش کریمی، دانشکده مهندسی مکانیک، دکتری مهندسی مکانیک، شماره دانشجویی ۴۰۴۶۵۶۳۲۰۰۹، با ۱۱۹ رأی

اشکان کوشکی، دانشکده علوم انسانی، دکتری فیزیولوژی ورزشی، شماره دانشجویی ۴۰۴۱۰۲۱۲۰۰۴، با ۸۱ رأی

هادی تنهایی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دکتری مهندسی نفت، شماره دانشجویی ۴۰۲۶۲۷۳۲۰۰۸، با ۷۱ رأی

سیدمحمدمهدی سادات حسینی، دانشکده مهندسی معدن و مواد، کارشناسی ارشد مهندسی معدن، شماره دانشجویی ۴۰۳۶۰۵۹۱۰۰۴، با ۵۶ رأی

اعضای علی‌البدل:

ناصر شریفی، دانشکده حقوق، کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، شماره دانشجویی ۴۰۳۱۲۲۰۱۰۰۴، با ۵۲ رأی

علی کاظمی، دانشکده هنر، کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش، شماره دانشجویی ۴۰۴۷۰۱۹۱۰۰۴، با ۳۲ رأی

بر اساس ماده ۱۳ آیین‌نامه مربوط، متقاضیان تا پایان روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ فرصت داشتند درخواست‌های تجدیدنظر خود را به‌صورت مکتوب به دفتر دانشجویی، واقع در ساختمان خوارزمی، طبقه اول، اتاق ۱۰۱، تحویل دهند.