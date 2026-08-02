۴ حادثه ۲۴ ساعت اخیر اصفهان ۱۲ حادثه دیده داشت

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته نجاتگران جمعیت هلالاحمر استان اصفهان موفق به پوشش و امدادرسانی در ۴ حادثه مختلف در محورهای مواصلاتی و نقاط شهری استان شدند.
وی با تشریح جزئیات این حوادث افزود: از مجموع عملیاتهای انجامشده، ۳ مورد مربوط به حوادث جادهای و یک مورد نیز ارائه خدمات حضوری به شهروندان بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با اشاره به وضعیت آسیبدیدگان این حوادث گفت: در پی وقوع این سوانح، در مجموع ۱۲ نفر دچار حادثه شدند که ۱۰ نفر از آنها آسیب دیدند. نیروهای عملیاتی هلالاحمر پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در محل حادثه، ۶ مصدوم را برای دریافت خدمات پزشکی بیشتر به نزدیکترین مراکز درمانی منتقل کردند و سایر آسیبدیدگان نیز بهصورت سرپایی مداوا شدند.
مومنی درباره پایگاههای فعال در این عملیاتها تصریح کرد: پایگاههای امداد و نجات «قلعه آقا» در لنجان، «مسجد شهدا» در کاشان، «نوغان» در بویینومیاندشت و «طالخونچه» در مبارکه مأموریتهای امدادی شبانهروز گذشته را پشتیبانی کرده و با اعزام تیمهای امدادی به یاری حادثهدیدگان شتافتند.
وی با تأکید بر آمادهباش شبانهروزی نجاتگران هلالاحمر در محورهای مواصلاتی استان اصفهان، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، حافظ جان خود و سرنشینان باشند و در صورت بروز هرگونه حادثه، با شماره تلفن ۱۱۲ ندای امداد تماس بگیرند.
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