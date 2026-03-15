آغوش گرم مازندران برای هموطنان آسیب دیده از جنگ و مسافران

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: در آستانه بهار ۱۴۰۵، استان مازندران با طبیعتی سرسبز و دلانگیز آماده است تا مهماننوازی ویژهای را برای هموطنان جنگزده و مسافران نوروزی ارائه دهد.
در روزهایی که بسیاری از هموطنان در مناطق آسیبدیده از بحرانها و جنگها زندگی میکنند، این استان شمالی با ظرفیتهای بینظیر خود برای پذیرش مسافران و مهمانان آماده شده است.
این تلاشها نه تنها بهمنظور جذب گردشگران، بلکه برای ارائه پناهگاهی امن و آرام برای افرادی است که به دنبال مکانی برای استراحت و بازسازی روحی و جسمی هستند.
مازندران تاکنون میزبان بیش از هفت میلیون مسافر نوروزی است و برای پذیرایی از ۲۳ میلیون زیرساختهایش آماده شده است. در آستانه سال نو زیرساخت های استان مازندران برای مهمانی مسافران تقویت شده و این روزها نیز شاهد سفر شمار زیادی از هموطنان هستیم.
مازندران، مقصدی پر از فرصتهای جدید برای مسافران
استان مازندران با وجود جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی بیشمار، همواره یکی از مقاصد اصلی گردشگری ایران بوده است. اما امسال این استان با چالشی متفاوت روبهروست.
از یک سو با آغاز تعطیلات نوروزی و سفرهای متداول، پذیرای بیش از هفت میلیون مسافر خواهد بود و از سوی دیگر، به دلیل بحرانها و مشکلات اجتماعی در برخی مناطق کشور، هموطنان بسیاری به دنبال پناهگاهی امن و آرامشبخش هستند.
مهدی یونسی، استاندار مازندران در خصوص این آمادگیها به خبرنگار مهر گفت: در سالهای اخیر، تعداد مسافران نوروزی استان مازندران همواره افزایشی بوده است. امسال پیشبینی میشود که استان بیش از هفت میلیون مسافر را پذیرا باشد.
وی افزود: این تعداد مسافر، نشاندهنده جایگاه ویژه استان در بین مقاصد گردشگری کشور است. اما امسال یک تفاوت بزرگ با سالهای گذشته داریم؛ مازندران همزمان با پذیرش این تعداد مسافر، به عنوان یک پناهگاه برای هموطنان آسیبدیده از بحرانها و جنگها نیز شناخته میشود.
یونسی ادامه داد: مازندران نه تنها مقصدی برای گردشگران است، بلکه در شرایط بحرانی امروز، به عنوان خانهای امن برای کسانی که از مناطق آسیبدیده آمدهاند، آغوش خود را باز کرده است. استان ما تمامی زیرساختهای خود را به بهترین شکل برای خدمت به این عزیزان آماده کرده است.
چشمانداز پذیرش ۲۳ میلیون مسافر در آینده
استاندار مازندران همچنین به برنامهریزیهای بلندمدت برای پذیرش مسافران بیشتر در آینده اشاره کرد و گفت: هدف ما تنها پذیرش هفت میلیون مسافر در سال جاری نیست.
یونسی تصریح کرد: در آینده نزدیک، استان ما برای میزبانی از ۲۳ میلیون مسافر آماده خواهد بود. این تعداد به مراتب بیشتر از مسافران نوروزی است و مستلزم اقداماتی اساسی در تقویت زیرساختها و گسترش ظرفیتهای اقامتی و رفاهی است.
وی افزود: همه دستگاههای اجرایی استان، از جمله میراثفرهنگی، حملونقل، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، و نهادهای خصوصی در حال همکاری هستند تا زیرساختها بهبود یابد و امکانات رفاهی افزایش یابد. از جمله این اقدامات، افزایش ظرفیتهای حملونقل عمومی و بهبود وضعیت اقامتگاههاست که برای این تعداد مسافر ضروری است.
مسئولین امنیتی و اجتماعی متعهد به امنیت و رفاه مسافران هستند
در کنار تمامی تدابیر رفاهی و زیرساختی، مقامات امنیتی استان نیز در راستای ایجاد فضای امن برای مسافران و هموطنان آسیبدیده، اقدامات ویژهای را در نظر گرفتهاند.
مصطفی سوادکوهی، سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مازندران با در نظر گرفتن شرایط حساس کنونی و افزایش حجم مسافرتها در این زمان از سال، تمامی دستگاههای اجرایی را به همکاری فراخوانده است.
وی افزود: هدف ما، فراهم کردن یک فضای امن و راحت برای تمامی مسافران، به ویژه هموطنانی است که از مناطق جنگی یا بحرانی به استان میآیند.
سوادکوهی تأکید کرد: حضور نیروهای انتظامی در مناطق پرتردد، افزایش گشتهای نظارتی در جادهها و مراکز اقامتی، و ارائه خدمات فوری به مسافران و مهمانان جنگزده از جمله برنامههایی است که برای این ایام پیشبینی کردهایم.
وی تصریح کرد: هدف ما این است که تمامی مسافران و مهمانان، چه برای استراحت کوتاهمدت و چه بهمنظور اقامت طولانیمدت، در یک محیط امن و آرامشبخش قرار بگیرند.
سهم آموزش و پرورش در پذیرش مسافران: ۲۰۰ مدرسه درس برای اسکان
فریدون کلبادینژاد، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، با اشاره به نقش آموزش و پرورش در پذیرش مسافران جنگزده و مهمانان نوروزی، گفت: در راستای پذیرش این تعداد مسافر و هموطنان عزیز، آموزش و پرورش استان ۲۰۰ کلاس درس را برای اسکان موقت تجهیز کرده است.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر ادامه داد: تمامی این کلاسها مجهز به امکانات رفاهی از جمله تختخواب، سیستمهای گرمایشی و سرمایشی و دسترسی به امکانات بهداشتی هستند. همچنین، بهمنظور رعایت پروتکلهای بهداشتی، فضای این کلاسها به دقت نظارت شده و تمامی اقدامات لازم برای حفظ سلامت مسافران صورت گرفته است.
کلبادینژاد در ادامه بیان کرد: علاوه بر اقامت، این کلاسها میتوانند بهعنوان فضاهای فرهنگی و آموزشی نیز استفاده شوند. برنامههایی مانند کارگاههای آموزشی، کلاسهای سرگرمی برای کودکان و برنامههای فرهنگی برای بزرگترها از جمله اقداماتی است که برای بهبود تجربه مسافران در نظر گرفتهایم.
جاذبههای گردشگری مازندران: فرصتی برای آرامش و سرگرمی
در کنار تمامی تدابیر اقامتی، استان مازندران از جاذبههای گردشگری فراوانی بهرهمند است که مسافران و هموطنان میتوانند از آنها بهرهمند شوند. از جنگلهای هیرکانی گرفته تا سواحل زیبای دریای خزر و روستاهای تاریخی، مازندران به عنوان یک مقصد ایدهآل برای سفر، آرامشبخشترین فضا را برای استراحت فراهم میکند.
حسین ایزدی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مازندران، در این خصوص اظهار داشت: مازندران از دیرباز بهعنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری ایران شناخته شده است. این استان علاوه بر جاذبههای طبیعی خود، آثار تاریخی و فرهنگی زیادی نیز دارد که میتواند تجربهای به یادماندنی برای مسافران فراهم کند.
وی اضافه کرد: در این ایام، تلاش داریم تا هموطنان آسیبدیده از مناطق جنگی نیز از این جاذبهها بهرهمند شوند و با بازدید از اماکن تاریخی و طبیعی استان، لحظاتی از آرامش را تجربه کنند.
همبستگی ملی در برابر بحرانها
مازندران در آستانه بهار ۱۴۰۵، نه تنها مقصدی گردشگری بلکه پناهگاهی امن برای هموطنان جنگزده است. این استان با تمام توان خود آماده است تا از مسافران نوروزی و هموطنان آسیبدیده پذیرایی کند. همکاری تمامی دستگاهها و نهادهای دولتی و خصوصی در استان، این امکان را فراهم کرده است که مازندران در شرایط بحرانی به یک الگوی همبستگی و مهماننوازی تبدیل شود.
همدلی، همکاری و تدارکات ویژهای که در این استان انجام شده، نشاندهنده این است که استان مازندران با تمام ظرفیتهای خود در خدمت هموطنان است. این روزها، استان شمالی ایران به عنوان نمونهای از انسانیت و همبستگی در بحرانها، نقش خود را در کنار سایر نقاط کشور در تقویت همبستگی ملی ایفا خواهد کرد.
