تأکید بر تداوم خدمات بانکی در خراسان جنوبی طی ایام پایانی سال

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح یکشنبه در نشست کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای اخیر، اظهار کرد: یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی و همچنین همه شهدایی که از صدر اسلام تاکنون در راه دفاع از اسلام و انقلاب به شهادت رسیدهاند را گرامی میداریم.
وی همچنین انتخاب سزاوار و شایسته مرجع عالیقدر جهان اسلام، آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی را تبریک گفت.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: امروز دشمن جنگ را در لایههای مختلف دنبال میکند که یکی از مهمترین این لایهها، جنگ نظامی است و به لطف هدایتها و رهبریهای حکیمانه، امروز دست برتر در میدان نبرد در اختیار لشکریان جبهه اسلام قرار دارد.
ذاکریان افزود: دشمنان که در میدان نبرد به نتیجهای نرسیدهاند، اکنون از طریق واسطهها و ارسال پیامها به دنبال آتشبس هستند، اما موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران روشن است و کشور به هیچ عنوان تن به یک آتشبس شکننده و امنیت موقتی نخواهد داد.
وی ادامه داد: در کنار این موضوع، مردم نیز در صحنه حضور پررنگی دارند و در شبهای اخیر شاهد حضور گسترده مردم در میادین و اجتماعات بودهایم؛ حضوری که حتی با وجود بارندگی شدید و برودت هوا نیز تداوم داشته و نشاندهنده همراهی مردم با نظام و انقلاب است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به اهمیت مدیریت حوزه اقتصادی در این شرایط گفت: یکی از لایههای مهم جنگ، حوزه اقتصادی است که مسئولیت آن بیشتر متوجه مجموعه اقتصادی استان و شبکه بانکی است تا بتوانند خدمات پایدار و مستمر را به مردم ارائه دهند.
وی با قدردانی از تلاشهای مستمر استاندار خراسان جنوبی و اعضای تیم اقتصادی استان اظهار کرد: با وجود شرایط موجود، خوشبختانه در استان مشکل خاصی در حوزه اقتصادی مشاهده نمیشود و خدمات مورد نیاز مردم در حال ارائه است، هرچند گاهی برخی موارد جزئی ممکن است رخ دهد که باید در کمترین زمان ممکن حل شود.
ذاکریان تأکید کرد: در چنین شرایطی لازم است کارگزاران دولت و کارکنان دستگاهها با سعهصدر بیشتری با مردم برخورد کنند
وی همچنین به برخی مسائل مطرح شده درباره شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: توضیح داده شد که بسیاری از امور بانکی در سطح ملی و در قالب شبکههای اطلاعاتی و سامانههای سراسری مدیریت میشود و استانها در برخی حوزهها اختیار تصمیمگیری مستقل ندارند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: با این حال، آنچه در حیطه اختیارات استان است با جدیت دنبال میشود و همه شعب بانکی با حداکثر ظرفیت آماده ارائه خدمات به مردم هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در ادامه از تلاش مدیران بانکی و مسئولان استانی قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه با هوشمندی و همکاری مجموعه مدیران، خدمات به مردم در استان به صورت پایدار ادامه دارد.
ذاکریان در پایان خطاب به مدیران بانکی و کارکنان دستگاهها تأکید کرد: در شرایط حساس کنونی باید ضریب تحمل و جذب تنش را افزایش دهیم.
وی تصریح کرد: با مدیریت صحیح، آرامش در خدمترسانی و همدلی میان مسئولان و مردم میتوانیم همچنان دست برتر را در ارائه خدمات و مدیریت شرایط داشته باشیم.
