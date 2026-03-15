تخریب اماکن ورزشی و غیرنظامی نادیده گرفتن اصول انسانی توسط دشمن است

سعیده صادقی عضو سابق تیم ملی چوگان بانوان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ایستادگی در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی باعث پیروزی عزتمند برای ایران ما خواهد بود، گفت: ورزش و مکانهای ورزشی همواره باید از سیاستها و تنشهای سیاسی دور بمانند. اما در این جنگ متأسفانه شاهد بودیم که این مکانها نیز مورد تجاوز و تخریب قرار گرفتند. این واقعیت نشاندهنده این است که دشمن به راحتی تمام قوانین و اصول انسانی را نادیده میگیرد. آسیب به اماکن ورزشی و حتی مناطق مسکونی نه تنها غیرقابل قبول است بلکه در چارچوب حقوق بشر نیز پذیرفته نمیشود. این اقدامات نه تنها به روح ورزش لطمه میزند بلکه به ارزشهای انسانی و حقوق بشر نیز آسیب میزند.
وی در واکنش به انتخاب آیتالله مجتبی خامنهای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: هر جامعهای برای رشد و استمرار حیات خود به یک رهبر نیاز دارد و خوشبختانه در کشور عزیزمان ایران این انتخاب به سرعت و با دقت انجام شده است. امیدوارم در روزهای آینده و با پایان این جنگ بتوانیم به سمت پیشرفت و توسعه پایدار حرکت کنیم و آیندهای روشن و امیدوارکننده برای نسلهای آینده بسازیم.
صادقی در پایان با اشاره به اهمیت ورزش در دوران رهبری آیتالله علی خامنهای، اظهار کرد: رهبر عزیزمان همواره توجه ویژهای به ورزش به ویژه رشته چوگان و فعالیتهای بانوان داشتهاند. در این مدت اگر بخواهیم بهطور منطقی ارزیابی کنیم این رشته جایگاه مناسبی در کشور داشته و مسیر خوبی را طی کرده است. امیدواریم که این نگاه و توجه در رهبری جدید و جوان ایران نیز ادامه یابد و ما بتوانیم این مسیر پیشرفت را به جلو ببریم. اخیرا تیم ملی چوگان بانوان اعزام به مسابقات برون مرزی را در پیش داشت که بخاطر آغاز همین جنگ و تجاوز دشمن لغو شد ولی با این حال باز هم ناامید نیستیم و برای پیشرفت تلاش خواهیم کرد.
نظر شما