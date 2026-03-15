۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تخریب اماکن ورزشی و غیرنظامی نادیده گرفتن اصول انسانی توسط دشمن است

تخریب اماکن ورزشی و غیرنظامی نادیده گرفتن اصول انسانی توسط دشمن است

ملی‌پوش سابق چوگان بانوان با تاکید بر اینکه دشمن به راحتی اصول انسانی را نادیده می‌گیرد، گفت: هیچ یک از کارهای دشمن متجاوز در چارچوب حقوق بشر پذیرفته نیست.

سعیده صادقی عضو سابق تیم ملی چوگان بانوان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ایستادگی در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی باعث پیروزی عزتمند برای ایران ما خواهد بود، گفت: ورزش و مکان‌های ورزشی همواره باید از سیاست‌ها و تنش‌های سیاسی دور بمانند. اما در این جنگ متأسفانه شاهد بودیم که این مکان‌ها نیز مورد تجاوز و تخریب قرار گرفتند. این واقعیت نشان‌دهنده این است که دشمن به راحتی تمام قوانین و اصول انسانی را نادیده می‌گیرد. آسیب به اماکن ورزشی و حتی مناطق مسکونی نه تنها غیرقابل قبول است بلکه در چارچوب حقوق بشر نیز پذیرفته نمی‌شود. این اقدامات نه تنها به روح ورزش لطمه می‌زند بلکه به ارزش‌های انسانی و حقوق بشر نیز آسیب می‌زند.

وی در واکنش به انتخاب آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: هر جامعه‌ای برای رشد و استمرار حیات خود به یک رهبر نیاز دارد و خوشبختانه در کشور عزیزمان ایران این انتخاب به سرعت و با دقت انجام شده است. امیدوارم در روزهای آینده و با پایان این جنگ بتوانیم به سمت پیشرفت و توسعه پایدار حرکت کنیم و آینده‌ای روشن و امیدوارکننده برای نسل‌های آینده بسازیم.

صادقی در پایان با اشاره به اهمیت ورزش در دوران رهبری آیت‌الله علی خامنه‌ای، اظهار کرد: رهبر عزیزمان همواره توجه ویژه‌ای به ورزش به ویژه رشته چوگان و فعالیت‌های بانوان داشته‌اند. در این مدت اگر بخواهیم به‌طور منطقی ارزیابی کنیم این رشته جایگاه مناسبی در کشور داشته و مسیر خوبی را طی کرده است. امیدواریم که این نگاه و توجه در رهبری جدید و جوان ایران نیز ادامه یابد و ما بتوانیم این مسیر پیشرفت را به جلو ببریم. اخیرا تیم ملی چوگان بانوان اعزام به مسابقات برون مرزی را در پیش داشت که بخاطر آغاز همین جنگ و تجاوز دشمن لغو شد ولی با این حال باز هم ناامید نیستیم و برای پیشرفت تلاش خواهیم کرد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها