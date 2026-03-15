به گزارش خبرنگار مهر، سمیه کرمی صبح یکشنبه در آئین بزرگداشت شهدای فرهنگی و دانشآموز میناب که در حسینیه شجره طیبه سمنان با بیان اینکه دانشآموزان و نونهالان امروز، گنجینههای انقلاب و آیندهسازان ایران اسلامی هستند، تاکید کرد: وظیفه خانوادهها و جامعه، حفظ و پرورش این سرمایههای ارزشمند است.
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر انتقام خون شهدای دانشآموز افزود: خداوند در قرآن وعده پیروزی داده است و همین وعده باید بزرگترین امید همه ما باشد. پیروزیهای ملت ایران در عرصههای مختلف نشان از این حقیقت دارد.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری سمنان با تاکید بر نقش بانوان در تحکیم بنیان خانواده بیان کرد: در شرایط کنونی، ضروری است مادران و زنان جامعه با ایجاد آرامش، محبت و همدلی در خانواده، فرزندان را برای حضور مؤثر و مقاوم در جامعه آماده کنند.
کرمی ادامه داد: همانطور که زنان ایران در دوران دفاع مقدس چه در پشت جبهه و چه در خطوط مقدم نقشآفرینی کردند، امروز نیز باید توانمندی و مسئولیتپذیری خود را در عرصههای اجتماعی و فرهنگی نشان دهند.
گفتنی است حسینیه شجره طیبه سمنان بعد از حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به مدرسه ای در میناب و شهادت نزدیک به ۱۷۰ دانش آموز و هشت معلم، به همت آموزش و پرورش استان سمنان راه اندازی شده و هر روز در آن ویژه برنامه هایی مانند سوگواری، تلاوت قرآن کریم، سخنرانی، برنامه های تبیینی و ... برگزار می شود.
