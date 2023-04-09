به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه کتاب‌های «حرف های بزرگ برای آدم‌های کوچک» نوشته هلن موتیمر و کریستینا تراپینس به‌تازگی با ترجمه شیما حسینی توسط انتشارات مهرسا چاپ و روانه بازار نشر شده است.

این مجموعه ده جلدی با عناوین شادی، شجاعت، سلامتی، عشق، یادگیری، تلاش، دوستی، احترام، مهربانی، آرامش برای کودکان بالای ۴ سال منتشر شده است و هر یک در قالب داستان‌های کوتاه به آموزشض این مفاهیم می‌پردازد.

در هر کدام از این جلدها درباره یک مفهوم، همان عنوان کتاب، صحبت می‌شود. چطور؟ با ۱۲ کلمه کلیدی، توضیح‌های دو، سه خطی درباره آنها و تصویرهای کودکانی که در موقعیتی هماهنگ با آن کلمه کلیدی و توضیحش قرار گرفته‌اند. به این ترتیب کتاب‌ها به خردسالان و کودکان کمک می‌کنند تا شناخت بیشتری از مفاهیم متناسب با سن شأن در حوزه دانش اجتماعی و ارتباط مؤثر، بهداشت فردی (جسمی و روانی) پیدا کنند و گفتار و رفتارهای کارآمدی داشته باشند. در انتهای هر جلد کتاب هم فعالیت‌هایی برای جا افتادن بیشتر کتاب آورده شده و واژه‌نامه‌ی کوچکی که برای روشن‌تر شدن بعضی از کلمه‌ها کمک می‌کند.

کتاب سلامتی به کودکان یاد می‌دهد که چطور از بدن خود مراقبت کنند و چطور می‌توانند بدنی سالم و سرحال داشته باشند تا با میکروب‌های بجنگند و ضعیف نشوند. در کتاب دوستی نیز کودکان با مفهوم صداقت آشنا می‌شوند و در کتاب تلاش می‌آموزند که اگر کار اشتباهی انجام دادند چطور دفعه بعدی آن کار را انجام ندهند.

در کتاب مهربانی کودکان می‌آموزند که با طبیعت مهربان باشند و در کتاب دل و جرئت از استرس‌ها و نگرانی دور می‌شوند؛ کتاب احترام نیز به کودکان ادب و احترام را آموزش می‌دهد. همچنین در کتاب نگران نباش کودکان با مفاهیمی از جمله آرامش و کنترل نگرانی‌های خود آشنا می‌شوند.

کتاب به فکر کسی بودن نیز به کودکان آموزش می‌دهد که چطور با دیگران به شکلی رفتار کنند که عشق و دوست داشتن خود را نشان دهند و در کتاب یادگری با مفهوم امتحان کردن و خود باوری آشنایی پیدا می‌کنند.

در بخشی از این کتاب‌ها با عنوان «عشق» می‌خوانیم:

اگر بخواهیم محبت خودمان را به کسی نشان بدهیم، می‌توانیم طوری رفتار کنیم که معلوم شود به فکرش هستیم یا به او هدیه‌ای بدهیم. این عشق و دوست داشتن است که بعضی کارها را با ارزش می‌کند.

این مجموعه ده جلدی با شمارگان دو هزار نسخه، قطع خشتی و قیمت ۲۰ هزار تومان عرضه شده است.