افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط حساس کنونی و اقدامات این جمعیت اظهار کرد: در پی حمله ناجوانمردانه دشمن صهیونیستی و آمریکایی به کشور و استان کرمانشاه، تمامی نیروهای عملیاتی و امدادی جمعیت هلال‌احمر استان از همان ساعات ابتدایی جنگ و وقوع حادثه در آماده‌باش کامل و صددرصدی قرار گرفتند.

وی با تاکید بر تداوم امدادرسانی‌های بی‌وقفه از نخستین ساعات تا به امروز، افزود: نیروهای جان‌برکف و امدادگران هلال‌احمر از همان دقایق ابتدایی حوادث و وقوع بمباران‌ها به سرعت در محل‌های آسیب‌دیده حاضر می‌شوند. این نیروها بلافاصله عملیات حیاتی از جمله آواربرداری، جستجوی محبوسین در زیر آوار و رهاسازی مصدومین را با جان و دل انجام می‌دهند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه در ادامه تصریح کرد: نیروهای امدادی این جمعیت با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی و پیشرفته، انتقال مصدومان و افراد زخمی شده در این حملات را با سرعت و دقت تمام به مراکز درمانی دنبال می‌کنند تا در روند درمان آسیب‌دیدگان هیچ‌گونه وقفه‌ای ایجاد نشود.

یگانه در پایان خاطرنشان کرد: جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه همواره با اقدام ویژه و تکیه بر توان تخصصی خود در میدان نجات جان هم‌استانی‌ها حضوری فعال، پررنگ و بی‌وقفه دارد و تا برقراری شرایط عادی، در کنار مردم آسیب‌دیده خواهد ماند.