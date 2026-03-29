یگانه: بیش از ۱۲۰ عملیات امدادی در جنگ رمضان در کرمانشاه انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، افشین یگانه ظهر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه با تبریک سال نو و قدردانی از تلاش رسانهها در انعکاس خدمات امدادی اظهار کرد: جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه از نخستین روزهای آغاز جنگ رمضان با برنامهریزی منسجم و با بهرهگیری از تجربیات گذشته، اقدامات گستردهای را برای امدادرسانی به آسیبدیدگان و مدیریت شرایط بحرانی در دستور کار قرار داد.
وی با اشاره به ساختار عملیاتی در این شرایط افزود: استان کرمانشاه به سه قرارگاه عملیاتی شامل قرارگاه جنوبغرب، شمالغرب و شرق تقسیم شد تا در صورت بروز اختلال در ارتباطات یا مسیرهای اصلی، هر قرارگاه بتواند بهصورت مستقل عملیات امدادی در محدوده مأموریتی خود را مدیریت کند. در همین راستا سه معاون جمعیت هلالاحمر در این قرارگاهها مستقر شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه ادامه داد: علاوه بر این، شهر کرمانشاه نیز به هفت پهنه عملیاتی تقسیم شد و در هر پهنه تیمهای امداد و نجات مستقر شدند تا در کوتاهترین زمان ممکن در محل حادثه حضور پیدا کنند. بر اساس ثبت دادهها از طریق دوربینهای نصب شده روی کلاه نیروهای امدادی، در بیش از ۹۰ درصد مأموریتها تیمهای هلالاحمر در کمتر از پنج دقیقه در محل حادثه حضور یافتهاند.
یگانه با اشاره به نوع عملیاتهای انجام شده تصریح کرد: در بسیاری از موارد تیمهای تخصصی آواربرداری، تیمهای سگهای زندهیاب و همچنین تجهیزات دیجیتال جستوجو برای شناسایی افراد زیر آوار به کار گرفته شدند. پس از نجات مصدومان و انتقال آنان به مراکز درمانی، عملیات جستوجوی پیکر شهدا نیز با استفاده از همین تجهیزات و سگهای زندهیاب انجام میشد.
وی به یکی از حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: در جریان حمله موشکی به منطقهای مسکونی در محله چغاگلان در شهر کرمانشاه، عملیات مشترکی با همکاری اورژانس انجام شد که طی آن ۵۶ مجروح از زیر آوار رهاسازی و به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین در این عملیات یازده پیکر شهید از زیر آوار تفحص شد که در میان آنان زنان و کودکان نیز حضور داشتند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه با بیان اینکه در مجموع بیش از ۱۲۰ عملیات امداد و رهاسازی از آغاز جنگ رمضان در استان انجام شده است، افزود: در این عملیاتها حدود چهار هزار و ۲۰۰ نفرروز از نیروهای امدادی، داوطلبان و کارکنان جمعیت هلالاحمر مشارکت داشتهاند.
یگانه همچنین از فعالیت تیمهای تخصصی حمایت روانی خبر داد و گفت: تیمهای «سحر» جمعیت هلالاحمر برای ارائه خدمات روانی و مشاوره به خانوادههای آسیبدیده و افرادی که دچار شوک ناشی از انفجارها شدهاند در مناطق حادثهدیده حضور دارند. علاوه بر این، مرکز مشاوره تلفنی هلالاحمر نیز به صورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات به شهروندان است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اسکان اضطراری اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان، اسکان موقت آسیبدیدگان در مدارس، اماکن ورزشی و یا کمپهای جمعی انجام میشود و توزیع چادر به صورت انفرادی ممنوع است. تاکنون برای تعدادی از خانوارهای آسیبدیده اسکان اضطراری فراهم شده تا پس از بررسی بنیاد مسکن، وضعیت اسکان دائمی آنان تعیین شود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت داروخانه هلالاحمر اشاره کرد و گفت: این داروخانه در تمام روزهای جنگ و حتی در زمان حملات نیز بدون تعطیلی به ارائه خدمات دارویی ادامه داده است و پیگیریها برای دریافت مجوز توزیع داروهای خاص نیز در حال انجام است تا بتوان خدمات بیشتری به بیماران نیازمند ارائه کرد.
یگانه همچنین از اجرای طرحهای آموزشی و مردمی خبر داد و افزود: در روزهای اخیر تیمهای هلالاحمر در برخی محلات شهر آموزشهای چهره به چهره کمکهای اولیه و امداد اولیه را به شهروندان ارائه میدهند تا در صورت وقوع حوادث، مردم بتوانند تا زمان رسیدن نیروهای امدادی اقدامات اولیه را انجام دهند.
وی در پایان با اشاره به کمکهای مردمی و بینالمللی گفت: در روزهای گذشته کمکهای بشردوستانهای از برخی کشورهای منطقه از جمله عراق و چند کشور همسایه وارد کشور شده که بخشی از آن از طریق مرز مهران به ایران منتقل و سپس برای مدیریت و توزیع به مرکز کشور ارسال شده است.
