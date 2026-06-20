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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۵

سه زوج هلال‌احمری کرمانشاه در جشنواره «تکامل» تجلیل شدند

سه زوج هلال‌احمری کرمانشاه در جشنواره «تکامل» تجلیل شدند

کرمانشاه - مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از تجلیل سه زوج جوان هلال‌احمری استان در چهارمین دوره جشنواره ملی «تکامل» با محوریت ترویج ازدواج آسان خبر داد.

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری چهارمین دوره جشنواره «تکامل» با شعار «تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده» در مشهد مقدس خبر داد و اظهار کرد: این رویداد با هدف پاسداشت زوج‌های فعال و بشردوست عضو جمعیت هلال احمر از سراسر کشور برگزار شد.

وی افزود: در این جشنواره، سه زوج جوان از استان کرمانشاه که در سال ۱۴۰۴ زندگی مشترک خود را آغاز کرده‌اند، حضور داشتند و در آیین ویژه تکریم زوجین بشردوست مورد تقدیر قرار گرفتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با اشاره به معیارهای انتخاب این زوج‌ها گفت: انتخاب ازدواج آسان، پرهیز از هزینه‌های غیرضروری و تجملات، همچنین تعیین مهریه متناسب از جمله شاخص‌هایی بوده که این زوج‌ها را در زمره برگزیدگان جشنواره قرار داده است.

یگانه تصریح کرد: زوج‌های منتخب استان همگی از اعضای فعال جمعیت هلال احمر هستند و سابقه حضور مؤثر در برنامه‌های داوطلبانه و فعالیت‌های بشردوستانه را در کارنامه خود دارند.

وی ادامه داد: مشارکت در ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی و حضور مستمر در برنامه‌های امدادی و اجتماعی از دیگر شاخص‌های مهم انتخاب این زوج‌های جوان بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه هدف از برگزاری جشنواره «تکامل» را ترویج فرهنگ ازدواج آسان، تقویت بنیان خانواده و ارج نهادن به فعالیت‌های انسان‌دوستانه اعضای هلال احمر عنوان کرد.

یگانه در پایان خاطرنشان کرد: زوج‌های منتخب کرمانشاهی با انتخاب سبک زندگی ساده و در عین حال حضور فعال در عرصه‌های اجتماعی و بشردوستانه، الگویی مناسب برای جوانان در زمینه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تحکیم خانواده به شمار می‌روند.

کد مطلب 6865419

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