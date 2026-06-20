افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری چهارمین دوره جشنواره «تکامل» با شعار «تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده» در مشهد مقدس خبر داد و اظهار کرد: این رویداد با هدف پاسداشت زوج‌های فعال و بشردوست عضو جمعیت هلال احمر از سراسر کشور برگزار شد.

وی افزود: در این جشنواره، سه زوج جوان از استان کرمانشاه که در سال ۱۴۰۴ زندگی مشترک خود را آغاز کرده‌اند، حضور داشتند و در آیین ویژه تکریم زوجین بشردوست مورد تقدیر قرار گرفتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با اشاره به معیارهای انتخاب این زوج‌ها گفت: انتخاب ازدواج آسان، پرهیز از هزینه‌های غیرضروری و تجملات، همچنین تعیین مهریه متناسب از جمله شاخص‌هایی بوده که این زوج‌ها را در زمره برگزیدگان جشنواره قرار داده است.

یگانه تصریح کرد: زوج‌های منتخب استان همگی از اعضای فعال جمعیت هلال احمر هستند و سابقه حضور مؤثر در برنامه‌های داوطلبانه و فعالیت‌های بشردوستانه را در کارنامه خود دارند.

وی ادامه داد: مشارکت در ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی و حضور مستمر در برنامه‌های امدادی و اجتماعی از دیگر شاخص‌های مهم انتخاب این زوج‌های جوان بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه هدف از برگزاری جشنواره «تکامل» را ترویج فرهنگ ازدواج آسان، تقویت بنیان خانواده و ارج نهادن به فعالیت‌های انسان‌دوستانه اعضای هلال احمر عنوان کرد.

یگانه در پایان خاطرنشان کرد: زوج‌های منتخب کرمانشاهی با انتخاب سبک زندگی ساده و در عین حال حضور فعال در عرصه‌های اجتماعی و بشردوستانه، الگویی مناسب برای جوانان در زمینه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تحکیم خانواده به شمار می‌روند.