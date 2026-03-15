مهار شکستگی در قلب ترافیک گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر افت فشار و قطعی آب در محدوده چهار راه فرمانداری قدیم، بلافاصله تیم‌های امداد و تعمیرات این امور به محل اعزام شده و عملیات پیمایش و بررسی دقیق شبکه را آغاز کردند.

وی افزود: پس از بررسی‌ های کارشناسی، بروز شکستگی در ۴ نقطه حساس از خط لوله ۱۶۰ میلی‌متری شناسایی شد.

مدیرعامل آبفایی کهگیلویه و بویراحمد افزود: با توجه به قرار گرفتن این خط در یکی از شلوغ‌ ترین نقاط شهر و وجود ترافیک سنگین، عملیات اجرایی با حساسیت‌های ویژه‌ای همراه بود.

وی با تقدیر از ایثارگری تیم‌ های عملیاتی در شرایط جنگی و ماه رمضان تصریح کرد: کارکنان آبفا به منظور رفاه حال شهروندان و جلوگیری از هدر رفت منابع آبی، عملیات بازسازی را از ساعت ۲۰ شب آغاز کرده و با ۹ ساعت تلاش بی‌ وقفه در شرایط سخت کاری، سرانجام در ساعت ۵ صبح موفق به مهار کامل شکستگی ها و پایدارسازی شبکه شدند و هم‌اکنون شبکه توزیع در حالت پایدار قرار دارد.