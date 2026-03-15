حسن رنگرز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت تیم ملی کشتی فرنگی و اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا گفت: مسابقات قهرمانی آسیا اواسط فروردین ماه برگزار میشود و با هماهنگی فدراسیون کشتی اولویت اصلی اعزام کشتیگیران به این مسابقات است.
وی گفت: فدراسیون بارها نشان داده که اعزام تیمهای ملی به مسابقات جزو اولویتهای اصلی آن بوده و این بار هم با تمام توان پای کار اعزام کشتیگیران خواهد بود. با توجه به شرایط فعلی و حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی و امریکایی به خاک ایران و بسته بودن پروازها احتمالا به صورت زمینی به مسابقات اعزام میشویم.
وی در مورد وضعیت اردوهای تیمهای ملی کشتی فرنگی گفت: به دنبال آن هستیم تا شرایط به گونهای شود تا بتوانیم اردوی آمادهسازی تیمهای ملی را از سر بگیریم. امیدوارم هر چه زودتر شرایط مهیا شود تا کشتیگیران بتوانند دوباره تمرینات را از سر بگیرند و با آمادگی کامل به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شوند.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بااشاره به تخریب کمپ تیمهای ملی گفت: ما بهترین و مجهزترین کمپ تیمهای ملی را در اختیار داریم که متاسفانه در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی بخشیهایی از کمپ تیمهای ملی تخریب شدند. اما به زودی ترمیم خواهد شد تا کشتیگیران دوباره بتوانند در این کمپ حضور پیدا کنند.قطعا دوباره شاهد حضور اردوهای تیم های ملی و صلابت و اقتدار کشتی گیران و خانه کشتی هستیم.
