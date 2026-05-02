به گزارش خبرنگار مهر، در جریان جنگ تحمیلی رمضان و در پی حملات آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی، آسیب‌های جدی به کمپ تیم های ملی و فدراسیون کشتی وارد شد. در اثر این آسیب ها رستوران، خانه‌های کشتی شهید مصطفی صدرزاده و شهید ابراهیم هادی، ساختمان اداری و سایر اماکن فدراسیون در بخش‌هایی همچون دیوارها، شیشه‌ها، سازه سقف، روشنایی‌های سالن‌های محل تمرین و اتاق‌ها، تشک کشتی، لوازم اتاق‌ها و ... دچار خسارت سنگین شد.

به دلیل در پیش بودن مسابقات جهانی در رده‌های سنی مختلف و بازی‌های آسیایی و لزوم برگزاری اردوها در کمپ تیم‌های ملی کشتی، فدراسیون بلافاصله روند بازسازی این اماکن را آغاز کرده است. در جریان این حمله وحشیانه، قطعه‌های نازل (انتهای موشک) ۲ فروند موشک کروز تاماهاک در خانه کشتی سقوط کرد.

با توجه به آسیب کمپ تیم‌های ملی کشتی و آغاز روند بازسازی، رئیس فدراسیون کشتی در حین بازدید این دو قطعه را مشاهده کرد و عکسی به یادگار در مقابل رستوران کمپ تیم های ملی کشتی گرفته شد.