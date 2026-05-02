۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۵

موشک تاماهاک آمریکایی در کمپ تیم‌های ملی کشتی+ عکس

در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، کمپ تیم‌های ملی کشتی دچار خسارات گسترده شد، اما روند بازسازی برای آماده‌سازی ملی‌پوشان جهت حضور در رقابت‌های پیش‌رو آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان جنگ تحمیلی رمضان و در پی حملات آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی، آسیب‌های جدی به کمپ تیم های ملی و فدراسیون کشتی وارد شد. در اثر این آسیب ها رستوران، خانه‌های کشتی شهید مصطفی صدرزاده و شهید ابراهیم هادی، ساختمان اداری و سایر اماکن فدراسیون در بخش‌هایی همچون دیوارها، شیشه‌ها، سازه سقف، روشنایی‌های سالن‌های محل تمرین و اتاق‌ها، تشک کشتی، لوازم اتاق‌ها و ... دچار خسارت سنگین شد.

به دلیل در پیش بودن مسابقات جهانی در رده‌های سنی مختلف و بازی‌های آسیایی و لزوم برگزاری اردوها در کمپ تیم‌های ملی کشتی، فدراسیون بلافاصله روند بازسازی این اماکن را آغاز کرده است. در جریان این حمله وحشیانه، قطعه‌های نازل (انتهای موشک) ۲ فروند موشک کروز تاماهاک در خانه کشتی سقوط کرد.

با توجه به آسیب کمپ تیم‌های ملی کشتی و آغاز روند بازسازی، رئیس فدراسیون کشتی در حین بازدید این دو قطعه را مشاهده کرد و عکسی به یادگار در مقابل رستوران کمپ تیم های ملی کشتی گرفته شد.

    • IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      این موشکها نجسند
    • IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      ایناچیکار داشتند به این کمپ کشتی کاری که انجام دادن غیر قانونی وغیر انسانی بوده

