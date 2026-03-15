  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

مدافع تیم ملی فوتبال: داغ میناب همیشه با ایران است

مدافع ملی پوش فولاد خوزستان گفت: داغ شهدای مدرسه میناب همیشه با ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نعمتی در خصوص جنایات دشمن در جنگ تحمیلی اخیر در ماه مبارک رمضان عنوان کرد: داغ فرزندان ایران در مدرسه شهر میناب را هرگز نمی توان فراموش کرد ما نیز در این غم شریک هستیم و ملت ایران به خانواده های عزیزان از دست رفته همیشه فکر می کندو این جنایت بزرگ هرگز قابل فراموشی نیست.

مدافع ملی‌پوش فولاد خوزستان افزود: سالن ۱۲ هزار نفری آزادی یادآور تمامی خاطرات ورزشکاران در رشته های سالنی است. یقین دارم آن سالن مثل گذشته ساخته خواهد شد. افتخارات ایران و ایرانی در هر زمینه‌ای هرگز از بین نمی رود و پابرجاست. من با افتخار یک ایرانی هستم و دلاوری مردم ما برای جهانیان تا سالهای سال بازگو خواهد شد.

