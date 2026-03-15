تشییع پیکر ۵ شهید همزمان با حملات هوایی دشمن در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر ۵ شهید والا مقام حملات جنایتکارانه آمریکایی صهیونی صبح امروز در میدان امام خمینی(ره) همدان برگزار شد.

مردم دارالمومنین همدان امروز نیز همانند روزهای گذشته برای تشییع پیکر شهدا در میدان امام خمینی(ره) حضور پیدا کردند و با شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» نفرت خود را از دشمن خونخوار اعلام کردند.

در مراسم امروز پیکر شهید «وحید هادیان»، شهید «حسن محمدی»، شهید «مهدی صادقی»، شهید «بهزاد الماسیان» و شهیده «رومینا طلایی» تشییع شد و با همراهی مردم دارالمجاهدین همدان راهی خانه ابدی خون در گلزار شهدای شهر همدان شدند.

مردم همدان در حالی که در مراسم تشییع شهید حضور داشتند چند نقطه از شهر همدان مورد حمله دشمن جنایتکار قرار گرفت و دود مناطق مورد اصابت کاملا در دید حضار در مراسم بود که در این زمان مردم ندای «الله اکبر» سر دادند.