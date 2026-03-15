۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

تشییع پیکر شهید سروان «مصطفی محمدی» در شهر داران برگزار شد

تشییع پیکر شهید سروان «مصطفی محمدی» در شهر داران برگزار شد

فریدن- پیکر مطهر شهید سروان «مصطفی محمدی»، از نیروهای خدوم پلیس راهور، که هفته گذشته در پی حملات هوایی آمریکایی صهیونی به شهادت رسید در زادگاهش شهر داران تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی باشکوه، مردم ولایتمدار شهرستان فریدن با حضور نیروهای نظامی، انتظامی و خانواده‌های شهدا، پیکر پاک سروان «مصطفی محمدی» را تا گلزار شهدای زادگاهش بدرقه کردند.

سروان محمدی از نیروهای پرتلاش پلیس راهنمایی و رانندگی بوده که سال‌ها با تعهد و فداکاری در مسیر نظم، امنیت جاده‌ای و خدمت به مردم تلاش کرد.

وی در حملات هوایی اخیر رژیم صهیونیستی- آمریکایی به شهادت رسید و دو فرزند از او به یادگار مانده است.

در این مراسم، مسئولان محلی با تأکید بر روحیه ایثار و ازخودگذشتگی شهدای راه امنیت، سروان محمدی را نماد خدمت صادقانه و جان‌فشانی در راه وطن دانستند.

پیکر مطهر این شهید والامقام پس از اقامه نماز و انجام مراسم رسمی، در کنار دیگر شهدای روستای نماگرد آرام گرفت.

    • IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      روحشون شاد ویادشان گرامی .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها