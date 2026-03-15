تشییع پیکر شهید سروان «مصطفی محمدی» در شهر داران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی باشکوه، مردم ولایتمدار شهرستان فریدن با حضور نیروهای نظامی، انتظامی و خانوادههای شهدا، پیکر پاک سروان «مصطفی محمدی» را تا گلزار شهدای زادگاهش بدرقه کردند.
سروان محمدی از نیروهای پرتلاش پلیس راهنمایی و رانندگی بوده که سالها با تعهد و فداکاری در مسیر نظم، امنیت جادهای و خدمت به مردم تلاش کرد.
وی در حملات هوایی اخیر رژیم صهیونیستی- آمریکایی به شهادت رسید و دو فرزند از او به یادگار مانده است.
در این مراسم، مسئولان محلی با تأکید بر روحیه ایثار و ازخودگذشتگی شهدای راه امنیت، سروان محمدی را نماد خدمت صادقانه و جانفشانی در راه وطن دانستند.
پیکر مطهر این شهید والامقام پس از اقامه نماز و انجام مراسم رسمی، در کنار دیگر شهدای روستای نماگرد آرام گرفت.
