پیکر دو شهید جنگ رمضان دوشنبه در گرگان تشییع می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، گلستان میزبان دو تن از فرزندان برومند خود است. شهید «مرتضی اله‌دادی» و امیرسرتیپ «محمد مرتضوی رودبارکی» از نیروهای مخلص و ایثارگر ارتش جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند که در جریان عملیات غرورآفرین رمضان و در مقابله با دشمن متجاوز، با رشادت و دلیری از جان خود گذشتند و به درجه رفیع شهادت دست یافتند.

این دو شهید سرافراز در روز ۲۲ اسفندماه، مصادف با روز بزرگداشت شهدا به درجه رفیع شهادت رسیدند.

مراسم تشییع پاک این دو شهید فردا دوشنبه، ۲۵ اسفندماه در شهر گرگان برگزار خواهد شد. این آیین معنوی با حضور خانواده‌های معظم شهدا، فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی، مسئولان استانی و شهرستانی و اقشار مختلف مردم ولایتمدار برگزار می‌شود تا مردم قدرشناس گرگان بار دیگر با حضور در خیابان‌ها، وفاداری خود را به آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی ابراز داشته باشند.

زمان و مکان دقیق برگزاری مراسم تشییع متعاقباً از سوی مسئولین ذی‌ربط اعلام خواهد شد.