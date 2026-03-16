خبرگزاری مهر- گروه استانها: خسارت گسترده به عرصه و حریم قلعهای تاریخی که نماد لرستان است و تخریب برخی از بناهای تاریخی در این محدوده فاجعهای بزرگ بود که در جریان حمله دشمن آمریکایی- صهیونی رخ داد.
به دنبال این حملات وحشیانه عرصه و حریم قلعه تاریخی فلک الافلاک مورد تجاوز قرار گرفت به طوری که اداره کل میراث فرهنگی -که قدمت آن ۲٠ سال از رژیم صهیونیستی بیشتر است- به طور کامل تخریب شد.
دشمن آمریکایی- صهیونیستی برخلاف همه منشورهای جهانی به این بنای تاریخی حمله کرده و پا روی تمام قوانین بین المللی گذاشتند.
بمباران عرصه ۱۲ هکتاری قلعه تاریخی «فلکالافلاک»
عطا حسنپور مدیرکل میراثفرهنگی لرستان دراینرابطه در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به بمباران عرصه ۱۲ هکتاری قلعه تاریخی «فلکالافلاک» و دره جهانی خرمآباد در تجاوز آمریکایی - صهیونیستی به لرستان، اظهار داشت: این اتفاق تنها پس از گذشت کمتر از شش ماه از ثبت جهانی مکانهای پیش از تاریخ دره خرمآباد بهعنوان بیست و نهمین اثر جهانی ایران رخ داد.
بنای تاریخی «سربازخانه شماره دو» به طور کامل تخریب شدند وی با بیان اینکه در بهمنماه سال جاری پرونده تپه «فلکالافلاک» نیز بهمنظور الحاق به پرونده ثبت جهانی دره خرمآباد به یونسکو ارسال شده بود، گفت: در این حمله متجاوزانه آمریکایی - صهیونیستی علاوه بر ساختمان اداره کل میراثفرهنگی لرستان، بنای تاریخی «سربازخانه شماره دو» به طور کامل تخریب شدند.
آسیب جدی به دو موزه «مردمشناسی» و «باستانشناسی» درون قلعه تاریخی «فلکالافلاک»
عمارتهای «باشگاه افسران سربازخانه شماره یک»، بنای هنگ قدیم خانه تاریخی «ابوطالب قاضی» نیز در جریان حمله متجاوزانه آمریکایی - صهیونیستی مورد آسیب جدی قرار گرفتهاند مدیرکل میراثفرهنگی لرستان در ادامه سخنان خود، بیان داشت: دو موزه «مردمشناسی» و «باستانشناسی» درون قلعه تاریخی «فلکالافلاک»، عمارتهای «باشگاه افسران سربازخانه شماره یک»، بنای هنگ قدیم خانه تاریخی «ابوطالب قاضی» نیز در جریان حمله متجاوزانه آمریکایی - صهیونیستی مورد آسیب جدی قرار گرفتهاند.
حسنپور با بیان اینکه در اثر این حملات متجاوزانه آمریکایی - صهیونیستی برخی از درختان کهنسال چنار با قدمت بیش از ۲۰۰ سال واقع در باغ تاریخی «گلستان» از بیخوبن کنده شدند، افزود: همچنین پرندگان فراوانی که زیستگاه آنها باغ تاریخی «گلستان» بود در این بمباران وحشیانه از بین رفتند که تصاویر همه آنها قابلانتشار نیست.
رژیم صهیونیستی - آمریکای جنایتکار به هیچ یک از قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی پایبند نیست
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در جریان حمله متجاوزانه آمریکایی - صهیونیستی بازارچه صنایعدستی شماره یک به طور کامل تخریب شد و بازارچه شماره دو نیز آسیب فراوان دید، گفت: تصاویر این جنایت برای ثبت در تاریخ منتشر میشود تا جهانیان بدانند رژیم صهیونیستی - آمریکای جنایتکار به هیچ یک از قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی پایبند نبوده و نیست.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان، بیان داشت: اما این میراث ماندگار ازاینگونه حوادث بهمراتب دیده و از سر گذرانده است، «دوباره میسازمت وطن، اگر چه با خشت جان خویش»
تخریب کامل اداره کل میراثفرهنگی گردشگری و صنایعدستی لرستان
حسنپور در ادامه سخنان خود با اشاره به تهیه تصاویری از بمباران هوایی عرصه تاریخی قلعه تاریخی «فلکالافلاک» در «شاپورخواست» و تخریب کامل اداره کل میراثفرهنگی گردشگری و صنایعدستی استان، گفت: بمباران عرصه قلعه تاریخی «فلکالافلاک» بیاعتنایی صهیونیستها به تمام قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی بود.
وی با اشاره به اینکه بازتاب گسترده اقدام ضد فرهنگی حمله به کاخ «گلستان» باعث شد سازمان یونسکو در بیانیهای که در شبکه ایکس منتشر کرد ضمن لزوم رعایت کنوانسیونهای بینالمللی از ارائه مختصات جغرافیایی تمامی سایتهای ثبت شده در فهرست میراث جهانی و نیز آثار دارای اهمیت ملی را در اختیار تمامی طرفهای ذیربط بهمنظور جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی به این سرمایههای تمدنی خبر داد.
در مجموع با اصابت حدود ۱۴ تا ۱۵ موشک در حمله هوایی دشمن صهیونیستی - آمریکایی به مجموعه «فلکالافلاک»، ۱۰۰ میلیارد تومان به این مجموعه خسارت وارد شده است مدیرکل میراثفرهنگی لرستان، افزود: اما تنها چند روز پس از موضعگیری در ۱۷ اسفندماه عرصه قلعه تاریخی «فلکالافلاک» توسط جنگندههای ایلات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد اصابت قرار گرفت تا بار دیگر عدم پایبندی به قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی این بار در عرصه فرهنگی اثبات رسد.
حسن پور، گفت: در مجموع با اصابت حدود ۱۴ تا ۱۵ موشک در حمله هوایی دشمن صهیونیستی - آمریکایی به مجموعه «فلکالافلاک»، ۱۰۰ میلیارد تومان به این مجموعه خسارت وارد شده است.
بنابراین گزارش، دره خرمآباد که دربردارنده مجموعهای از محوطههای باستانشناسی، غارها، سکونتگاهها و شواهد مربوط به دوران پارینهسنگی تا عصر آهن است، بهعنوان بیستونهمین اثر جهانی ایران، در زمره گنجینههای تمدن بشری به رسمیت شناخته شده است.
بر اساس آزمایشهای کربن و مستندات معتبر بینالمللی، محوطههای دره خرمآباد از قدمتی بالغ بر ۶۳ هزار سال برخوردارند؛ آماری که تاکنون هیچ کشور دیگری در جهان برای یک زیستگاه انسانی ارائه نکرده است.
قلعه «فلک الافلاک» هم بر بلندای تپهای باستانی و طبیعی در مرکز شهر خرم آباد نیز مربوط به دوره ساسانی بوده و به شماره ۸۸۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و پرونده آن برای ثبت جهانی در نوبت قرار دارد.
این در حالی است که کاوشهای جدید در محوطه این بنای تاریخی در جریان بود که این کاوشها، قلعه فلکالافلاک و تپه تاریخی آن را یک گام دیگر به ادغام در پرونده «مکانهای پیشازتاریخ دره خرمآباد» نزدیکتر کرده و بازنویسی تاریخچه این محوطه مهم تاریخی را به همراه داشت.
محوریترین یافته این فصل از کاوشها، کشف معماری برجا متعلق به دوره «مسوسنگ جدید» بر روی بستر سنگی تپه قلعه فلکالافلاک است؛ کشفی که باورهای پیشین مبنی بر محدود بودن لایههای این تپه به دوران تاریخی را به چالش کشیده است.
زیبایی و معماری شگفت انگیز قلعه «فلک الافلاک» موجب شده که این قلعه تاریخی و باستانی لرستان از سوی بسیاری از کارشناسان به عنوان یکی از شاهکارهای مهندسی و معماری دنیا لقب گیرد. این اثر همان دژ معروف «شاپورخواست» است که در تاریخ ذکر شده است، این قلعه به لحاظ موقعیت استراتژیکی خود در قرن چهارم هجری قمری به عنوان مقر حکومت آل حسنویه و گنجور در زمان آل بویه در آمد و از قرن ششم هجری پس از ساخته شدن شهر جدید خرم آباد این قلعه نیز به نام خرم آباد معروف شد و احتمالاً نام «فلک الافلاک» در دوره قاجار به آن اطلاق شده است.
نظر شما