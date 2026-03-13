جنایت در عرصه فلک الافلاک؛ سکوت یونسکو مقابل تخریب در دره‌ جهانی!

خبرگزاری مهر- گروه استانها: خسارت گسترده به عرصه و حریم قلعهای تاریخی که نماد لرستان است و تخریب برخی از بناهای تاریخی در این محدوده فاجعهای بزرگ بود که در جریان حمله دشمن آمریکایی- صهیونی رخ داد.
به دنبال این حملات وحشیانه عرصه و حریم قلعه تاریخی فلک الافلاک مورد تجاوز قرار گرفت به طوری که اداره کل میراث فرهنگی -که قدمت آن ۲٠ سال از رژیم صهیونیستی بیشتر است- به طور کامل تخریب شد.
دشمن آمریکایی- صهیونیستی برخلاف همه منشورهای جهانی به این بنای تاریخی حمله کرده و پا روی تمام قوانین بین المللی گذاشتند.
بنابراین گزارش، دره خرمآباد که دربردارنده مجموعهای از محوطههای باستانشناسی، غارها، سکونتگاهها و شواهد مربوط به دوران پارینهسنگی تا عصر آهن است، بهعنوان بیستونهمین اثر جهانی ایران، در زمره گنجینههای تمدن بشری به رسمیت شناخته شده است.
بر اساس آزمایشهای کربن و مستندات معتبر بینالمللی، محوطههای دره خرمآباد از قدمتی بالغ بر ۶۳ هزار سال برخوردارند؛ آماری که تاکنون هیچ کشور دیگری در جهان برای یک زیستگاه انسانی ارائه نکرده است.
قلعه «فلک الافلاک» هم بر بلندای تپهای باستانی و طبیعی در مرکز شهر خرم آباد نیز مربوط به دوره ساسانی بوده و به شماره ۸۸۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و پرونده آن برای ثبت جهانی در نوبت قرار دارد.
این در حالی است که کاوشهای جدید در محوطه این بنای تاریخی در جریان بود که این کاوشها، قلعه فلکالافلاک و تپه تاریخی آن را یک گام دیگر به ادغام در پرونده «مکانهای پیشازتاریخ دره خرمآباد» نزدیکتر کرده و بازنویسی تاریخچه این محوطه مهم تاریخی را به همراه داشت.
محوریترین یافته این فصل از کاوشها، کشف معماری برجا متعلق به دوره «مسوسنگ جدید» بر روی بستر سنگی تپه قلعه فلکالافلاک است؛ کشفی که باورهای پیشین مبنی بر محدود بودن لایههای این تپه به دوران تاریخی را به چالش کشیده است.
زیبایی و معماری شگفت انگیز قلعه «فلک الافلاک» موجب شده که این قلعه تاریخی و باستانی لرستان از سوی بسیاری از کارشناسان به عنوان یکی از شاهکارهای مهندسی و معماری دنیا لقب گیرد. این اثر همان دژ معروف «شاپورخواست» است که در تاریخ ذکر شده است، این قلعه به لحاظ موقعیت استراتژیکی خود در قرن چهارم هجری قمری به عنوان مقر حکومت آل حسنویه و گنجور در زمان آل بویه در آمد و از قرن ششم هجری پس از ساخته شدن شهر جدید خرم آباد این قلعه نیز به نام خرم آباد معروف شد و احتمالاً نام «فلک الافلاک» در دوره قاجار به آن اطلاق شده است.
