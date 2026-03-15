به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ال موندو، هزاران نفر در شهرهای اسپانیا از مادرید تا بارسلونا و بیلبائو با شعار «نه به جنگ» به خیابانها آمدند و توقف فوری جنگ علیه ایران و غزه را خواستار شدند.
تظاهرکنندگان، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کرده و این حملات را تهدیدی جدی برای صلح منطقهای و خطری برای صلح جهانی توصیف کردند.
در مادرید، تظاهرکنندگان با شعارهایی چون «نه به جنگ»، «چه کسی اینجا تصمیم میگیرد؟ مردم ایران» و «هر ملت، هر میدان، همگی ما غزهای هستیم» و نیز با پلاکاردهایی با پیام «صلح» در مقابل موزه رینا سوفیا گرد آمدند. این موزه میزبان تابلوی «گرنیکا» اثر پیکاسو است که بهعنوان نمادی جهانی علیه جنگ شناخته میشود.
در بارسلونا، جمعی از مردم با وجود باران شدید مقابل کلیسا تجمع کردند و پلاکاردی حمل میکردند که روی آن نوشته بود: «باید جنگ در غرب آسیا متوقف شود. غزه را فراموش نکنید. نه به نسلکشی.»
به گزارش مهر، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد.
حضرت آیتالله سید علی خامنهای رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی و مردم ایران در این حملات شهید شدند.
نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاههای آمریکا در منطقه و سرزمینهای اشغالی را هدف حمله قرار دادند.
نظر شما