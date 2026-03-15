خبرگزاری مهر- گروه استانها: مردم بصیر و غیور چهارمحال و بختیاری در اجتماعات این شبها به یاد مشت گره کرده قائد شهید انقلاب، امام خامنهای مشتها را گره کرده و هر چه فریاد دارند بر سر آمریکای جنایتکار میزنند باشد که خون مطهر امام شهید، مظلومیت دانشآموزان گلگونکفن مدرسه ابتدایی میناب و تمام شهیدان و دلسوختگان این نبرد، آخرین میخ را بر تابوت استکبار جهانی در منطقه بکوبد و خاورمیانه برای همیشه از لوث وجود این جهانخواران پاک شود.
در هیچ دورهای صحنه اینچنین روشن نبوده است و امروز جهانیان نبرد میان تمام جبهه حق با تمام جبهه باطل را به نظاره نشستند. امروز ملتهای جهان همانقدر که بر حقانیت ایران و ایرانیان یقین مییابند، جنایت و خباثت آمریکایی صهیونی برایشان آشکار و آشکارتر میشود.
لبیکگویی مردم به نخستین امر امام سوم انقلاب
مردم چهارمحال و بختیاری این روزها و شبها حفظ و حراست از انقلاب اسلامی را تکلیف قطعی خود میدانند و با لبیکگویی به نخستین امر امام سوم انقلاب، وحدت و انسجام و حضور در صحنه را سرلوحه کار قرار دادهاند.
در شهرکرد، اجتماع مردمی اهالی ولایتمدار و وفادار این شهر هر شب از ساعت ۲۰ برپاست و هر کسی هر کاری از دستش بر بیاید برای پرشورتر شدن این اجتماع انجام میدهد. نهادهای دولتی و مردمی هم پای کارند و با برپایی مواکب در خیابان کاشانی به تجمعکنندگان خدمترسانی میکنند.
این مردم نه فقط امروز و دیروز که در ۴۷ سال عمر با برکت انقلاب اسلامی در هر برهه که لازم بود پای کار آمدند و با حضورشان در صحنه اعلام کردند که خواهان عزت و اقتدار کشور و انقلاب اسلامی هستند.
امروز همانطور که فرزندان این مرز و بوم در نیروهای مسلح کشورمان جان خود را بر کف نهاده و شبانهروز مشغول دفاع از حریم وطن در مبارزه با دشمن صهیونی آمریکایی هستند، مردم هم حضور در خیابانها را تکلیف عاشورایی خود میدانند و تا هر زمان که لازم باشد، حضورشان در خیابان را ادامه خواهند داد.
مردم سنگر خیابان را حفظ میکنند تا عرصه برای سوءاستفاده دشمنان فتنهگر خالی نشود و تمرکز حاکمیت و نیروهای نظامی و دفاعی در خط مقدم کاهش نیابد.
امروز ملت ایران الهامبخش دیگر ملل جهان هستند
احمدرضا بسیج، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور و خستگیناپذیر مردمی در خیابانها و اهمیت این حضور، اظهار کرد: این مسئولیتپذیری و روحیه استکبارستیزی امت و این اتحاد مقدس، درسی است که مردم پای درس مکتب امام خامنهای شهید آموختهاند.
رئیس بسیج اساتید استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه امروز ملت ایران الهامبخش دیگر ملل جهان هستند، ادامه داد: گویی مردم ما واسطه شدند تا جوامع دیگر را ارتقا بدهند و امروز قلوب و اذهان مردم جهان ارتقا یافته و بتدریج با ملت ایران همسو میشود.
بسیج بیان کرد: اکنون ملت جهان صحنههای شگفتانگیز از شجاعت و شهامت مردم ایران را میبینند و مبهوت شدهاند، ایرانیان این روزها و شبها زیر بمباران دشمن هم خیابان را رها نکرده و اجازه جولان به دشمنان و بدخواهان نمیدهند.
وی با بیان اینکه عزت یافتن مؤمنان وعده الهی در آیه شریفه «وَ لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ» (منافقون/۸) است، توضیح داد: گویی ملت ایران برای دفاع از عزت ایران و اسلام مبعوث شدهاند و لحظهای پشت نیروهای مسلح مقتدر را در دفاع از میهن اسلامی خالی نمیکنند. البته کسانی هم هستند که در میانه جدال حق و باطل، با توجیهات و انگیزههای مختلف ساکتاند که اینان نیز در جبهه باطل جای دارند چرا که در جدال حق و باطل نقطه میانه وجود ندارد بلکه هر کسی یا طرفدار حق و یا باطل باید باشد.
حضور بیوقفه مردم برای تثبیت در جبهه حق
بسیج با تأکید بر اینکه ملت ایران با حضور خود انقلاب اسلامی را در جبهه حق تثبیت میکند، یادآور شد: خاصیت دین، انسانسازی و تربیت انسان است و گویی قائد شهید سالهای سال امت ایران اسلامی را برای این روزها تربیت کردند تا با اقدام بههنگام و بهجا از حریم میهن و انقلاب اسلامی دفاع کنند که انصافاً هم نیروهای مسلح و هم مردم این رسالت را به احسن وجه انجام میدهند.
وی با تأکید بر اینکه ملت ایران در دل این حماسه و آتش و خون در نبرد با دشمن آمریکایی صهیونی مردم مظلوم و بیپناه غزه را از یاد نبرده است، گفت: فلسطین خط مقدم جبهه حق است که به عنوان جبهه اصلی، مانع از دستیابی صهیونیسم جهانی به اهداف شوم و پلیدش میشود.
این مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری بیان کرد: امروز کفتارهایی در کمین منتظرند و وطنفروشانی در داخل نیز دل خوش کردهاند که از این شرایط برای راهاندازی جنگ شهری و تکه تکه کردن ایران بزرگ استفاده کنند.
بسیج با تأکید بر اینکه امیرالمومنین (ع) در هیچ جنگی شکست نخوردند، افزود: حضرت اما از جبهه داخلی و کسانی که به ولایت و امامت پشت کردند، خنجر خوردند و آسیب دیدند.
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری در پایان گفت: امروز نیز مزدورانی در داخل هستند که میخواهند پروژه دشمنان تجزیهطلب را پیش ببرند و مردم با حضور خودشان این فتنهها و توطئههای ستون پنجم دشمن و داعشیهای داخلی را بار دیگر خنثی خواهند کرد.
