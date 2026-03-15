تشدید نظارت های میدانی در بازار قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسن پور گفت: در یک‌ماه نخست اجرای طرح نظارتی صیانت از حقوق شهروندان، پایش بازار ماه مبارک رمضان و عید نوروز با همکاری دستگاه های متولی بازار به ۵۳۱ واحد تولیدی، صنفی و خدماتی در قالب ۹۴ تیم سرکشی شده و ۱۳ واحد متخلف پلمب و با نصب پارچه به مردم معرفی شده اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: این طرح همه روزه بصورت همزمان در مرکز استان و شهرستان های تابعه با حضور رؤسای شعب تعزیرات برگزار و طی آن علاوه بر سرکشی به خرده فروشی ها، میادین میوه و تره بار، شرکت های بزرگ، فروشگاه های زنجیره ای، انبارها، بنکداری ها، سردخانه ها، کشتارگاه های مرغ و گوشت، رستوران ها، مجتمع های رفاهی پایانه های مسافربری بازرسی می شوند.

حسن پور پیگیری روزانه مصوبه قرارگاه اقتصادی استان جهت عرضه مستمر نان با قیمت مصوب همچنین نظارت بر عرضه دقیق کالابرگ الکترونیکی از دیگر اقدامات در این ایام برشمرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: با توجه به شرایط کشور و برای پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی با استفاده از اختیارات قانونی با هرگونه احتکار، اختفا و توزیع نامناسب کالاهای اساسی و جلوگیری از سوءاستفاده در بازار، با جدیت و به شدت برخورد می شود.