توزیع ۹۶ تن کالای اساسی در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شیرخانی در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: این اقلام شامل ۲۰ تن برنج دانه بلند، یک تن شکر، ۷۰ تن مرغ منجمد و پنج تن روغن‌مایع بوده است.

وی افزود: باتوجه‌به وفور و اشباع بازار از کالاهای ضروری مصرف خانوار، هنوز هیچ‌گونه کمبود در عرضه این کالاها گزارش با دیده نشده است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی ایلام یادآور شد: در صورت کمبود کالای اساسی در بازار، مشکلی برای تأمین و توزیع دوباره آن در استان وجود ندارد.

وی بیان کرد: گشت‌های مشترک نظارتی متشکل از جهاد کشاورزی، صمت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و دیگر دستگاه‌های متولی روزانه بازار استان را پایش می‌کنند.

شیرخانی از مردم خواست در صورت دیدن هرگونه تخلف مانند کم یا گران‌فروشی یا نبود نرخ‌نامه موضوع را با سامانه‌های ۱۲۴ صمت و ۱۳۵ تعزیرات حکومتی در میان بگذارند.