تشدید گشت های مشترک نظارت بر بازار در استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون کشیتی، با اشاره به بازدیدهای میدانی از واحدهای صنفی میوه و تره‌بار، نانوایی ها، فروشگاه های عرضه مواد غذایی و کالاهای اساسی گفت: در حال حاضر هیچ کمبودی در تامین و فراوانی کالا در بازار استان کرمان وجود ندارد و ذخایر کالاهای اساسی در سطح قابل قبول می‌باشد.

وی از تشدید گشت‌های نظارتی مشترک با حضور دستگاه‌های مختلف از جمله جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف خبر داد و افزود: روند عرضه و قیمت کالاها به طور مستمر رصد می‌شود و این اقدامات با هدف حفظ ثبات بازار و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده انجام می‌شود.

فریدون کشیتی، به برخورد با تخلفات برخی نانوایی‌ها اشاره کرد و گفت: در بررسی نانوایی های سطح شهر مواردی که تعدادی از نانوایی‌ها اقدام به تعطیلی خودسرانه کرده بودند، گشت‌های سیار تعزیرات حکومتی وارد عمل شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی افزود: نظارت‌ها بر بازار به‌ صورت مستمر و تا ۱۵ فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان انجام می‌شود.