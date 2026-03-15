۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۰۸

تشدید گشت های مشترک نظارت بر بازار در استان کرمان

کرمان- مدیر کل تعزیرات حکومتی کرمان از تشدید گشت های مشترک نظارت بر بازار تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون کشیتی، با اشاره به بازدیدهای میدانی از واحدهای صنفی میوه و تره‌بار، نانوایی ها، فروشگاه های عرضه مواد غذایی و کالاهای اساسی گفت: در حال حاضر هیچ کمبودی در تامین و فراوانی کالا در بازار استان کرمان وجود ندارد و ذخایر کالاهای اساسی در سطح قابل قبول می‌باشد.

وی از تشدید گشت‌های نظارتی مشترک با حضور دستگاه‌های مختلف از جمله جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف خبر داد و افزود: روند عرضه و قیمت کالاها به طور مستمر رصد می‌شود و این اقدامات با هدف حفظ ثبات بازار و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده انجام می‌شود.

فریدون کشیتی، به برخورد با تخلفات برخی نانوایی‌ها اشاره کرد و گفت: در بررسی نانوایی های سطح شهر مواردی که تعدادی از نانوایی‌ها اقدام به تعطیلی خودسرانه کرده بودند، گشت‌های سیار تعزیرات حکومتی وارد عمل شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی افزود: نظارت‌ها بر بازار به‌ صورت مستمر و تا ۱۵ فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان انجام می‌شود.

