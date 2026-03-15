تشییع پیکر مطهر شهید شاهرخیان در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر پاک ناوسروان شهید امیرحسین شاهرخیان قهفرخی، از دلیرمردان شهید نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حمله ناجوانمردانه آمریکایی صهیونیستی ناو دنا در آب‌های سریلانکا، اعلام شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، روز دوشنبه ۲۵ اسفندماه شهدای ناو دنا به صورت مرکزی در تهران تشییع و بدرقه استان ها خواهند شد.

روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه با حضور مردم قدرشناس و همرزمان ایشان در شهرکرد همراه با تجمع مردمی برگزار خواهد شد و روز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه در شهرستان فرخشهر تشییع و در گلزار مطهر این شهر به خاک سپرده خواهد شد.

حضور مردم شریف، ادای احترام به ایثار، غیرت و فداکاری قهرمانانی است که برای سربلندی این سرزمین جان خود را نثار کردند.