  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۴۲

تشییع پیکر مطهر شهید شاهرخیان در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد - برنامه‌های تشییع پیکر پاک ناوسروان شهید «امیرحسین شاهرخیان قهفرخی» در شهرکرد اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر پاک ناوسروان شهید امیرحسین شاهرخیان قهفرخی، از دلیرمردان شهید نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حمله ناجوانمردانه آمریکایی صهیونیستی ناو دنا در آب‌های سریلانکا، اعلام شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، روز دوشنبه ۲۵ اسفندماه شهدای ناو دنا به صورت مرکزی در تهران تشییع و بدرقه استان ها خواهند شد.

روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه با حضور مردم قدرشناس و همرزمان ایشان در شهرکرد همراه با تجمع مردمی برگزار خواهد شد و روز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه در شهرستان فرخشهر تشییع و در گلزار مطهر این شهر به خاک سپرده خواهد شد.

حضور مردم شریف، ادای احترام به ایثار، غیرت و فداکاری قهرمانانی است که برای سربلندی این سرزمین جان خود را نثار کردند.

کد خبر 6775369

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها