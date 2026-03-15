اندونگ همچنان در بلاتکلیفی با استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، دیدیه اندونگ که پیش از اتمام نیم فصل اول لیگ برتر در فصل بیست و پنجم و پیش از ارک تهران برای حضور در تیم ملی فوتبال کابن برای حضور در جام ملت های آفریقا قرارداد خود را به دلیل عدم تعهدات باشگاه استقلال به صورت یکطرفه فسخ کرد.

پس از این موضوع مدیران باشگاه استقلال با این بازیکن و مدیربرنامه هایش وارد مذاکره شدند و قرارداد او تا سال ۲۰۲۸ با آبی ها تمدید شد اما به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه استقلال قرارداد او در سازمان لیگ به ثبت نرسید تا آبی ها نتوانند از او در ادامه مسابقات استفاده کنند.

پیش از آغاز جنگ تحمیلی این بازیکن به همراه مدیربرنامه هایش وارد تهران شد تا با ندیران باشگاه استقلال می‌راندند وضعیت خود جلسه برگزار کند که به دلیل شرایط پیش آمده در کشور این جلسه نه به صورت حضوری و نه آنلاین برگزار نشده و تیم حقوقی باشگاه استقلال پیگیر وضعیت او است اما همچنان اندونگ در شرایط بلاتکلیف به سر می برد.