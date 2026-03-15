کمبودی در کالای اساسی نیست؛ توزیع ۵۰ هزار کیسه آرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری بعدازظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی‌های گسترده این اداره برای تامین آرد و دیگر کالاهای اساسی در استان مازندران در ایام نوروز و ماه رمضان خبر داد و بر لزوم نظارت دقیق بر فرآیند توزیع تاکید کرد.

جعفری گفت: در سال جاری پیش‌بینی افزایش چشمگیر تعداد مسافران به مازندران را داشتیم و به همین دلیل برای جلوگیری از هرگونه کمبود کالا، با هماهنگی‌های لازم ۵۰ هزار تن آرد و چهار هزار تن آرد ترمینالی در اختیار نانوایی‌ها قرار داده‌ایم. این اقدامات در سه مرحله انجام شده تا از تامین مداوم آرد در ایام تعطیلات مطمئن شویم.

وی افزود: نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها نیز به شدت افزایش یافته و بیش از پنج هزار بازدید توسط تیم‌های نظارتی انجام شده است. تخلفات از جمله عدم رعایت ساعت پخت و تعطیلات خودسرانه شناسایی و اصلاح شده است.

جعفری همچنین در خصوص توزیع شکر و روغن تصریح کرد: برای تامین شکر، ۳۰۰ تن از انبارهای سایر استان‌ها به شهرستان‌ها ارسال شده است. علاوه بر این، پنج هزار تن روغن خام در اختیار یکی از کارخانجات تولیدی قرار گرفته و این فرآیند به‌طور روزانه در حال ادامه است.

سرپرست غله و خدمات بازرگانی مازندران از فرمانداران، دستگاه‌های اجرایی و مردم درخواست کرد که در این ایام با نظارت و همکاری بیشتر، روند توزیع کالاهای اساسی را تسهیل کنند و از بروز هرگونه مشکل در تامین مواد غذایی جلوگیری کنند.

جعفری در پایان گفت: هدف ما این است که در آستانه نوروز و پایان ماه مبارک رمضان هیچگونه کمبودی در کالاهای اساسی نداشته باشیم و شرایط مناسبی را برای مردم فراهم آوریم.