۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

رئیس‌کل دادگستری لرستان از زندان مرکزی خرم‌آباد بازدید کرد

رئیس‌کل دادگستری لرستان از زندان مرکزی خرم‌آباد بازدید کرد

خرم‌آباد - رئیس‌کل دادگستری لرستان از بخش‌های مختلف زندان مرکزی خرم‌آباد بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری رئیس‌کل دادگستری لرستان در جریان بازدید از بخش‌های مختلف زندان مرکزی خرم‌آباد ضمن ابراز رضایتمندی از تلاش مسئولان زندان و کارکنان مرتبط با امور مددجویان تأکید کرد که خدمت‌رسانی در این بخش از حساس‌ترین و ارزشمندترین حوزه‌های مأموریتی دستگاه قضایی است توجه به کرامت انسانی زندانیان، آموزش‌های دینی و مهارت‌آموزی، می‌تواند زمینه بازگشت آنان به جامعه و خانواده را فراهم سازد.

وی ضمن گفت‌وگو با جمعی از زندانیان، به درخواست‌ها و مشکلات آنها گوش فراداد و در مورد برخی موارد قضایی و قانونی دستورات لازم را صادر کرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی که کشور در ایام جنگ آمریکایی - صهیونیستی قرار دارد، تقویت همدلی، ارتقای روحیه خدمت و حفظ آرامش اجتماعی در اولویت برنامه‌های دادگستری استان است. مسئولان قضایی باید با حضور مستمر در صحنه، از نزدیک مسائل مردم را رصد و برای بهبود امور تلاش مضاعف داشته باشند.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن قدردانی از اقدامات فرهنگی، آموزشی و اصلاحی در زندان خرم‌آباد، تصریح کرد: این‌گونه برنامه‌ها نقش مؤثری در اصلاح رفتارها و آمادگی زندانیان برای بازگشت به زندگی سالم دارند و تجربه این بازدیدها نشان داده است رضایتمندی زندانیان و کارکنان گامی مهم در تحقق عدالت ترمیمی و انسانی است که سیاست راهبردی قوه قضاییه به شمار می‌رود.

کد خبر 6775434

