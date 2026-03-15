به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری رئیسکل دادگستری لرستان در جریان بازدید از بخشهای مختلف زندان مرکزی خرمآباد ضمن ابراز رضایتمندی از تلاش مسئولان زندان و کارکنان مرتبط با امور مددجویان تأکید کرد که خدمترسانی در این بخش از حساسترین و ارزشمندترین حوزههای مأموریتی دستگاه قضایی است توجه به کرامت انسانی زندانیان، آموزشهای دینی و مهارتآموزی، میتواند زمینه بازگشت آنان به جامعه و خانواده را فراهم سازد.
وی ضمن گفتوگو با جمعی از زندانیان، به درخواستها و مشکلات آنها گوش فراداد و در مورد برخی موارد قضایی و قانونی دستورات لازم را صادر کرد.
رئیسکل دادگستری لرستان، تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی که کشور در ایام جنگ آمریکایی - صهیونیستی قرار دارد، تقویت همدلی، ارتقای روحیه خدمت و حفظ آرامش اجتماعی در اولویت برنامههای دادگستری استان است. مسئولان قضایی باید با حضور مستمر در صحنه، از نزدیک مسائل مردم را رصد و برای بهبود امور تلاش مضاعف داشته باشند.
حجتالاسلام شهواری ضمن قدردانی از اقدامات فرهنگی، آموزشی و اصلاحی در زندان خرمآباد، تصریح کرد: اینگونه برنامهها نقش مؤثری در اصلاح رفتارها و آمادگی زندانیان برای بازگشت به زندگی سالم دارند و تجربه این بازدیدها نشان داده است رضایتمندی زندانیان و کارکنان گامی مهم در تحقق عدالت ترمیمی و انسانی است که سیاست راهبردی قوه قضاییه به شمار میرود.
