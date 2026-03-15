  1. استانها
  2. کردستان
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

تداوم خدمات‌رسانی پایدار آبفا در کردستان

تداوم خدمات‌رسانی پایدار آبفا در کردستان

سنندج ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان گفت: با وجود وضعیت جنگی و حملات دشمن، خدمات‌رسانی این شرکت در حوزه تأمین آب شرب سالم و خدمات فاضلاب در استان بدون وقفه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهاد ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: علیرغم شرایط جنگی حاکم بر کشور و حملات دشمن به برخی نقاط، خوشبختانه هیچ‌گونه خللی در روند خدمت‌رسانی این شرکت به شهروندان استان ایجاد نشده است.

وی با اشاره به اینکه کشور در شرایط خاص قرار دارد، افزود: در حالی که دشمن برخی مناطق میهن اسلامی را مورد بمباران قرار داده و استان کردستان نیز از این شرایط مستثنی نیست، مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان با تمام توان در حال ارائه خدمات به مردم است.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان ادامه داد: تلاش ما بر این بوده که بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای وظایف خود را در زمینه تأمین آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار برای هم‌استانی‌های عزیز و همچنین ارائه خدمات در حوزه فاضلاب به صورت مستمر و پیوسته انجام دهیم.

فرهاد تصریح کرد: بنده و همه همکارانم در شرکت آب و فاضلاب استان کردستان با تمام ظرفیت در مسیر خدمت‌رسانی به شهروندان گام برمی‌داریم و این روند همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: تمامی خدماتی که بر عهده شرکت آبفا قرار دارد همانند گذشته در حال انجام است و این اطمینان را به مردم شریف استان می‌دهیم که در حوزه آب و فاضلاب از هیچ تلاشی برای ارائه خدمات مطلوب دریغ نخواهیم کرد.

کد خبر 6775467

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها