شکایت مس شهربابک از استقلال به کمیته انضباطی وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و مس شهربابک در هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر روز جمعه ۲۳ مردادماه در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه با برتری ۴ بر صفر آبی‌پوشان به پایان رسید.

استقلال در این دیدار با ارائه نمایشی برتر نسبت به حریف خود توانست با چهار گل مس شهربابک را شکست دهد و فصل جدید لیگ برتر را با کسب سه امتیاز و یک پیروزی پرگل آغاز کند.

با این حال پس از پایان مسابقه، باشگاه مس شهربابک نسبت به حضور یاسر آسانی در ترکیب استقلال اعتراض کرد و با طرح ادعای استفاده غیرمجاز از این بازیکن، شکایت خود را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارائه داد.

باشگاه مس شهربابک معتقد است استقلال با توجه به شرایط موجود درباره وضعیت یاسر آسانی، مجاز به استفاده از این بازیکن نبوده و به همین دلیل خواستار رسیدگی به این موضوع و بررسی نتیجه مسابقه شده است.

در همین راستا شکایت باشگاه مس شهربابک امروز یکشنبه ۲۵ مردادماه به صورت رسمی در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال وصول شد تا پرونده وارد مرحله رسیدگی شود.

قرار است کمیته انضباطی پس از بررسی مستندات و دفاعیات دو باشگاه و همچنین استعلام‌های لازم درباره وضعیت یاسر آسانی، در خصوص این پرونده تصمیم‌گیری کند.

استقلال نیز پیش از این اعلام کرده است که از بابت استفاده از آسانی نگرانی ندارد و این بازیکن را واجد شرایط حضور در ترکیب خود می‌داند. آبی‌پوشان برای اطمینان بیشتر نیز پیگیر استعلام از مراجع مربوطه درباره وضعیت این بازیکن هستند.