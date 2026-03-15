به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، جعفر محمدنژاد سیگارودی معاون سرمایهگذاری و توسعه ساتبا با اشاره به روند رو به رشد توسعه انرژیهای پاک در کشور اظهار کرد: ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر ایران تا بهمنماه گذشته به بیش از ۴۲۰۰ مگاوات رسیده که نسبت به سالهای قبل، افزایشی سه تا چهار برابری را نشان میدهد و این رشد، با وجود جنگ تحمیلی آمریکایی -صهیونی بر علیه کشور، محدودیتهای اقتصادی، حاصل برنامهریزی دقیق سازمان ساتبا و پیگیریهای انجامشده در سطح دولت بوده است.
وی با بیان اینکه پروژههای در دست اجرا در مراحل مختلف عمرانی و فنی قرار دارند، افزود: در نیروگاههای خورشیدی، بسته به شرایط فنی ساختگاه، مراحل احداث سازه، نصب پنلها و اینورترها و اتصال به شبکه با سرعتهای متفاوت در حال انجام است، اما تمامی پروژهها بهصورت فعال پیش میروند.
معاون سرمایهگذاری و توسعه ساتبا تأکید کرد: توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، بهویژه خورشیدی، تنها یک راهکار تولید برق نیست، بلکه بهعنوان پدافند غیرعامل در جنگ تحمیلی نقش مهمی در افزایش امنیت انرژی کشور دارد. این نیروگاهها امکان تولید برق در محل مصرف را فراهم میکنند و وابستگی به نیروگاههای بزرگ و متمرکز را کاهش میدهند؛ موضوعی که در شرایط بحران، مانند حوادث طبیعی یا شرایط اضطراری، اهمیت دوچندان دارد.
محمدنژاد سیگارودی با اشاره به وضعیت اجرای پروژهها در شرایط خاص کنونی گفت: بیش از ۹۵ درصد ساختگاههای فعال بدون وقفه در حال فعالیت هستند. ویژگی مهم پروژههای تجدیدپذیر این است که بهصورت متمرکز در یک نقطه اجرا نمیشوند و از پروژههای کوچک چندصد کیلوواتی توسط شرکتهای دانشبنیان تا پروژههای بزرگ صد مگاواتی، همگی بهطور موازی در نقاط مختلف کشور در حال اجرا هستند.
وی افزود: به جز یکی دو شهر که بهصورت موقت محدودیتهایی در انتقال تجهیزات ایجاد شده، اختلال جدی در روند اجرای پروژهها گزارش نشده و با تکمیل تدریجی تأمین تجهیزات، ظرفیت در دست احداث طی یکی دو ماه آینده وارد مدار خواهد شد.
معاون سرمایهگذاری و توسعه ساتبا با اشاره به برنامه توسعه ای سازمان تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، هدفگذاری شده است که تا پایان تابستان سال آینده ظرفیت برق تجدیدپذیر کشور به حدود ۱۱ هزار مگاوات برسد.
وی یادآور شد: برق بهعنوان زیرساخت اصلی همه بخشها—خانگی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی—نقش کلیدی در تداوم فعالیتهای کشور دارد و انرژیهای تجدیدپذیر میتوانند سهم مؤثری در تأمین پایدار آن ایفا کنند.
