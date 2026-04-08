به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، پیمان تقی‌پور مجری طرح‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ساتبا اعلام کرد: با وجود شرایط دشوار و چالش‌های ایجادشده، روند اجرای پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر با تلاش متخصصان و کارکنان این حوزه بدون وقفه و مطابق برنامه زمان‌بندی در حال انجام است.

تقی‌پور با اشاره به ادامه فعالیت‌های اجرایی در این حوزه اظهار کرد: همکاران ما در وزارت نیرو و سازمان ساتبا با وجود شرایط دشوار، همچنان با تعهد و تلاش در محل کار خود حضور داشته و روند اجرای پروژه‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر را طبق برنامه زمان‌بندی دنبال می‌کنند.

وی افزود: متخصصان و کارکنان این حوزه همانند گذشته با مسئولیت‌پذیری در حال انجام وظایف خود هستند و تلاش می‌کنند پروژه‌های در دست اجرا در زمان مقرر به بهره‌برداری برسند.

مجری طرح‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ساتبا تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این نیروگاه نیز مطابق زمان‌بندی تعیین‌شده به بهره‌برداری خواهد رسید و در اختیار مردم عزیز ایران قرار می‌گیرد.