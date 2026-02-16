صدور پروانه احداث ۸۵۰۰ مگاوات نیروگاه انرژی تجدیدپذیر

به گزارش خبرنگار مهر ، افتتاحیه ۲۳ نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۴۸۶ کیلووات در ۱۱ منطقه تهران با حضور شهردار منطقه ۲ تهران ، نایب رئیس شورای شهر ، اعضای شورای شهر ، معاونان شهرداری تهران و مدیران وزارت نیرو برگزار شد.
جعفر محمدنژاد، معاون سرمایهگذاری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق (ساتبا) در این مراسم با قدردانی از مدیریت شهری گفت: اقدام ارزشمند شهرداری تهران و همکارانشان در احداث ۲۳ نیروگاه کوچک خورشیدی در پایتخت، ادامه مسیری بزرگ است که تاکنون با ایجاد ۱۰۱ نیروگاه خورشیدی دنبال شده و همچنان ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به تغییر رویکرد جهانی در حوزه انرژی اظهار کرد:سالهاست وابستگی کامل دنیا به سوختهای فسیلی کاهش یافته و جریان تولید برق به سمت انرژیهای تجدیدپذیر حرکت شتابان دارد. آمارهای معتبر جهانی نشان میدهد که در سال گذشته بخش بزرگی از انرژی جهان از تجدیدپذیرها تأمین شده و پیشبینی شده است که تا سال ۲۰۵۰ وابستگی جهانی به سوختهای فسیلی به حداقل برسد.
معاون ساتبا با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم و مدیریت ناترازی برق گفت:برنامه توسعه تجدیدپذیرها با جدیت آغاز شده و تنها در هفتههای اخیر ظرفیت ۴۲۰۰ مگاوات وارد مدار شده است. این رقم تا پایان سال به ۵۰۰۰ مگاوات میرسد و هدفگذاری تابستان سال آینده دستیابی به ۱۱ هزار مگاوات است؛ عددی چند برابر عملکرد سالهای گذشته که نشاندهنده استفاده مؤثرتر از ظرفیت خورشیدی کشور است.
وی درباره وضعیت استان تهران نیز توضیح داد: با توجه به اهمیت تهران در مدیریت انرژی کشور، تاکنون بیش از ۸۵۰۰ مگاوات پروانه احداث نیروگاه صادر شده و هماکنون ۹۲۰ مگاوات قرارداد فعال در حال اجراست. همچنین طی ۸ تا ۹ ماه اخیر ۱۲۵ مگاوات به ظرفیت تجدیدپذیر تهران افزوده شده است. با وجود این پیشرفت، برای رسیدن به اهداف کلان هنوز فاصله داریم.
محمدنژاد با اشاره به ظرفیتهای تولید پراکنده برق در کشور گفت:امروز امکان تولید برق نه تنها در مزارع خورشیدی، بلکه بر بام ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی فراهم است. آینده تولید انرژی، تولید در محل مصرف است و مشترکان قادر خواهند بود بخشی از برق مورد نیاز خود را در مقیاس کوچک، متوسط و بزرگ تأمین کنند.
وی در بخش پایانی سخنانش با تقدیر از نقش شهرداری تهران بهویژه مدیریت شهردار تهران گفت: ساخت نیروگاه خورشیدی توسط یک مجموعه غیردولتی ارزشمند است، اما وقتی شهرداری که رسالت ترویج فرهنگ توسعه پایدار را بر عهده دارد وارد این مسیر میشود، ارزش آن دوچندان است.
وی در پایان با تشکر از همه فعالان این حوزه گفت: امیدواریم این مسیر با قوت ادامه یابد و کشور بتواند از ظرفیتهای خدادادی انرژی پاک به بهترین شکل بهرهمند شود.
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