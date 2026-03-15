۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۲۰

بازگشت پیکر ۸۴ شهید قهرمان ناو دنا

به گزارش خبرنگر مهر، عصر امروز پیکر مطهر ۸۴ شهید ناوگروه دنا وارد معراج شهدای بهشت زهرای تهران شد.

ناوگروه آموزشی دنا در روزهای پایانی بهمن به دعوت نیروی دریایی هندوستان در رزمایش صلح میلان ۲۰۲۶ حضور شکوهمندی داشت.

این ناو در مسیر بازگشت از هندوستان در قاصله ۲ هزار مایلی از آبهای سرزمینی ایران، هدف حمله ناجوانمردانه زیردریایی ارتش تروریستی ایالات متحده قرار گرفت.

در اثر این حمله وحشیانه، ۱۰۴ نفر از کارکنان ناو دنا به شهادت رسیده و ۳۲ نفر مجروح شدند. ۲۰ نفر از شهدای ناو دنا، جاویدالاثر هستند.

روح اله صابرزاده

    • IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      روحشان شاد یادشان گرامی باد😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭🥺🥺🥺😭😭🥺🥺😭😭
    • اذرگون IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      ناو دنا ،ناو سلحشوران است ،ناو انسانهای که مظلومانه رفتند برای رزمایش رفته بودند که بزدلانه مورد حمله قرار گرفتند ،این ناو ،ناو دنا ،ناو سربازان وطن هست که مظلومانه رفتند وبزدلانه هدف حمله قرار گرفتند 😢😢😢😢😢😢😢

