حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ساعات آینده آسمان استان بوشهر نیمه‌ابری همراه با غبار محلی خواهد بود و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد، گاهی گرد و خاک و در برخی نقاط بارش باران همراه با رعد و برق و در ساعات مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: جهت وزش باد غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت و در برخی ساعات عصرگاهی ۱۴ تا ۳۸ و گاهی بیش از ۴۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

شکوهی درباره وضعیت خلیج فارس نیز گفت: ارتفاع موج دریا در سواحل استان بوشهر ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر و در فراساحل نیز در ساعاتی ۹۰ تا ۱۵۰ و گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، از امروز یکشنبه سامانه بارشی وارد استان بوشهر و خلیج فارس شده و فعالیت آن تا روز سه‌شنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این مدت در برخی ساعات بارش باران، گاهی به صورت رگبار همراه با رعد و برق و در مناطق مستعد احتمال ریزش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

شکوهی با اشاره به وضعیت سواحل خلیج‌فارس بیان کرد: طی این مدت با افزایش سرعت وزش باد، سواحل و فراساحل استان بوشهر در ساعاتی مواج و متلاطم خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری با توجه به شمالی بودن جهت جریان باد، احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقه‌ای به استان دور از انتظار نیست.