به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب سلیمانی، اظهار کرد: شهدای عزیز، بهویژه دانشآموزان دبستان شجرهطیبه، با نثار جان خود به نمادی ماندگار از ایثار و ازخودگذشتگی در حافظه تاریخی ملت ایران تبدیل شدهاند.
وی با اشاره به دیدارهای خود با خانوادههای این شهدا افزود: آنچه در دیدار با پدران و مادران این عزیزان بیش از هر چیز جلوهگر است، صبر و استقامتی کمنظیر است؛ خانوادههایی که با وجود سنگینی داغ فرزندانشان، با صلابت و ایمان ایستادهاند و همین روحیه میتواند الگویی الهامبخش برای تمام جامعه باشد.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید در ادامه با اشاره به جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در تاریخ اسلام و ایران تصریح کرد: این فرهنگ از صدر اسلام تاکنون در بزنگاههای تاریخی جلوههای درخشانی از خود نشان داده و امروز نیز صبر و مقاومت خانوادههای این شهدای مظلوم، ادامه همان مسیر نورانی است.
سلیمانی همچنین حضور گسترده مردم در این مراسم را نشانهای از پیوند عمیق جامعه با ارزشهای ایثار و احترام به مقام شهدا دانست و گفت: این حضور نشان میدهد که فرهنگ تکریم شهدا همچنان در بطن جامعه زنده و پویاست.
وی در پایان با تأکید بر مسئولیت بنیاد شهید در قبال خانوادههای شهدا خاطرنشان کرد: بنیاد شهید خود را خدمتگزار خانوادههای معظم شهدا میداند و در مسیر تکریم و حمایت همهجانبه از آنان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
