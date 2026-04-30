دیدار جانشین سپاه امام سجاد با خانواده شهید دانش آموز چملی نژاد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هدایت الله امیری عصر پنج شنبه با همراهی معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب، شهردار و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج این شهرستان به همراه دیگر مسئولان با روحاله چملینژاد، پدر یکی از شهدای دانشآموز دبستان شجره طیبه دیدار و گفتوگو کردند.
امیری در این دیدار ضمن تاکید بر تکریم مقام شهدای دانشآموز مینابی، ادای دین به آنان و تقدیر از صبر و شکیبایی خانواده معظم شهدا را قابل تقدیر دانست.
آتنا چملینژاد از شهدای کلاس اولی دبستان شجره طیبه میناب بود که نهم اسفندماه طی حمله موشکی دشمن آمریکایی-صهیونی به همراه دیگر همکلاسیهایش به فیض شهادت نائل آمد.
