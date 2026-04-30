۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۴۱

دیدار جانشین سپاه امام سجاد با خانواده شهید دانش آموز چملی نژاد

میناب- جانشین فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان با پدر شهید دانش آموز «آتنا چملی نژاد» دیدار و گفتگو کرد. 

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هدایت الله امیری عصر پنج شنبه با همراهی معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب، شهردار و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج این شهرستان به همراه دیگر مسئولان با روح‌اله چملی‌نژاد، پدر یکی از شهدای دانش‌آموز دبستان شجره طیبه دیدار و گفت‌وگو کردند.

امیری در این دیدار ضمن تاکید بر تکریم مقام شهدای دانش‌آموز مینابی، ادای دین به آنان و تقدیر از صبر و شکیبایی خانواده معظم شهدا را قابل تقدیر دانست.

آتنا چملی‌نژاد از شهدای‌ کلاس اولی دبستان شجره طیبه میناب بود که نهم اسفندماه طی حمله موشکی دشمن آمریکایی-صهیونی به همراه دیگر هم‌کلاسی‌هایش به فیض شهادت نائل آمد.

