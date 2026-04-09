  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

آمار نهایی شهدای حمله به مدرسه شجره طیبه میناب ۱۵۶ نفر است

میناب- دادستان شهرستان میناب با محکومیت مجدد حمله آمریکایی اسرائیلی به مدرسه شجره طیبه گفت: پس از بررسی دقیق این حادثه آمار نهایی شهدای حمله به مدرسه شجره طیبه میناب ۱۵۶ نفر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم طاهری همزمان با چهلمین روز شهادت شهدای این حمله وحشیانه و خلاف کلیه موازین حقوقی بین المللی، اظهار داشت: در این جنایت هولناک که پیش از این ۱۶۸ نفر آمار شهدا اعلام شده بود پس از بررسی دقیق حادثه ۱۵۶ شهید شامل ۱۲۰ دانش آموز (۷۳ پسر و ۴۷ دختر) ، ۲۶ معلم (همگی خانم)، ۷ نفر اولیای دانش آموزان (۴ نفر آقا و ۳ نفر خانم)، یک نفر راننده سرویس مدرسه، یک نفر تکنسین داروخانه درمانگاه مجاور مدرسه و یک جنین شش ماهه است.

وی افزود: یکی از معلمین شهید به نام زهره شهریاری بر اساس اسناد پزشکی در زمان شهادت شش ماهه باردار بوده که این جنین شش ماهه هم همراه با مادرش در این حمله وحشیانه به شهادت می رسد.

دادستان شهرستان میناب گفت: از این ۱۵۶ شهید تعداد ۱۵۵ نفر شناسایی، احراز هویت و پس از صدور جواز دفن توسط پزشکی قانونی،تشییع و تدفین شدند و یک نفر از شهدای دانش آموز به نام ماکان نصیری حتی با آزمایش DNA شناسایی نگردیده و تا کنون جاوید الاثر باقی مانده است.

کد مطلب 6796057

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها