آمار نهایی شهدای حمله به مدرسه شجره طیبه میناب ۱۵۶ نفر است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم طاهری همزمان با چهلمین روز شهادت شهدای این حمله وحشیانه و خلاف کلیه موازین حقوقی بین المللی، اظهار داشت: در این جنایت هولناک که پیش از این ۱۶۸ نفر آمار شهدا اعلام شده بود پس از بررسی دقیق حادثه ۱۵۶ شهید شامل ۱۲۰ دانش آموز (۷۳ پسر و ۴۷ دختر) ، ۲۶ معلم (همگی خانم)، ۷ نفر اولیای دانش آموزان (۴ نفر آقا و ۳ نفر خانم)، یک نفر راننده سرویس مدرسه، یک نفر تکنسین داروخانه درمانگاه مجاور مدرسه و یک جنین شش ماهه است.

وی افزود: یکی از معلمین شهید به نام زهره شهریاری بر اساس اسناد پزشکی در زمان شهادت شش ماهه باردار بوده که این جنین شش ماهه هم همراه با مادرش در این حمله وحشیانه به شهادت می رسد.

دادستان شهرستان میناب گفت: از این ۱۵۶ شهید تعداد ۱۵۵ نفر شناسایی، احراز هویت و پس از صدور جواز دفن توسط پزشکی قانونی،تشییع و تدفین شدند و یک نفر از شهدای دانش آموز به نام ماکان نصیری حتی با آزمایش DNA شناسایی نگردیده و تا کنون جاوید الاثر باقی مانده است.