دغدغه‌ تضمین سلامت فرآورده خام دامی را در مازندران نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای نگهداری این محصولات با اشاره به شرایط خاص کشور ضمن تاکید بر اهمیت حفظ سلامت عمومی جامعه، اظهار داشت: بازدیدهای میدانی کارشناسان این اداره کل در سطح استان با هدف صیانت از سلامت شهروندان و نظارت بر چرخه تولید تا مصرف تشدید شده است.
آقاپور کاظمی با مطلوب خواندن وضعیت موجود، تأکید کرد: با توجه به تمهیدات بهعملآمده و نظارتهای مستمر، دغدغهای بابت تأمین و تضمین غذای سالم در استان مازندران وجود ندارد و در صورت مشاهده کوچکترین تخلف با جدیت برخورد قاطع صورت خواهد گرفت لذا مردم میتوانند با اطمینان خاطر از این فرآوردهها استفاده کنند.
وی با اشاره به حجم مسافرین وارد شده به استان و استفاده از فرآورده خام دامی به عنوان یک کالای اساسی برای شهروندان و مسافرین نظارت بر سردخانهها و مراکز نگهداری مواد پروتئینی در اولویت برنامههای این اداره کل قرار دارد، افزود: خوشبختانه در بازدیدهای انجامشده، شاهد رعایت دستورالعملهای بهداشتی و استانداردهای لازم در نگهداری فرآوردههای خام دامی بودیم.
مدیرکل دامپزشکی مازندران خاطرنشان کرد: مردم عزیز استان مازندران در صورت مشاهده هرگونه تخلف و موارد غیر بهداشتی حتما موارد را به ادارات دامپزشکی شهرستان و یا سامانه ارتباط مردمی با شماره ۱۵۱۲ تماس بگیرند همکاران ما درخواست ها را در اسرع وقت پیگیری و اقدامات قانونی را انجام می دهند.
نظر شما