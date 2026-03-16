صدور مجوز استاندارد ترخیص ۱۱۰۰ تن برنج و روغن از گمرکات آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره شیدایی در این زمینه افزود: یک هزار و ۱۳۸ تن کالای اساسی شامل برنج و روغن خوراکی در نیمه اول اسفند سال جاری، پس از تایید انطباق و بازرسی دقیق کارشناسان استاندارد، در مسیری سبز و کوتاهتر از زمان معمول از گمرکات آذربایجان غربی ترخیص شد.
وی با اشاره به ورود محمولههای اساسی به گمرکات استان در ابتدای اسفند ماه گفت: این محمولهها شامل یک هزار تن برنج و ۱۳۸ تن روغن خوراکی است که پس از انجام آزمایشهای کیفی، اجازه ورود به بازار مصرف را دریافت کردند.
شیدایی افزود: با وجود اینکه فرآیند استاندارد ارزیابی و بازرسی کالاهای وارداتی معمولاً ۷ روز کاری زمان میبرد، کارشناسان استاندارد استان موفق شدند با هدف تسریع در تأمین سفره مردم، این حجم کالا را در مدت ۳ روز بررسی و تایید کنند.
وی تأمین کالای سالم، حمایت از مصرفکننده و سرعتبخشی به ترخیص کالاهای اساسی را از اولویتهای اصلی این ادارهکل برشمرد و تاکید کرد: کاهش زمان ارزیابی به معنای نادیده گرفتن استانداردهای کیفی نیست و تمام محمولهها با دقت کامل بررسی شدند.
نظر شما