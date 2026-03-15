۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۱۱

۲۶۷ واحد صنعتی امسال در مازندران بهره‌برداری شد

ساری - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران گفت: در سال جاری با سرمایه گذاری صورت گرفته، ۲۶۷ واحد صنعتی در استان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان علیجان نژاد عصر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: در ۱۱ ماهه نخست سال‌جاری ۸۸ هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال سرمایه گذاری صنعتی در استان مازندران انجام شده که این میزان نسبت به سال گذشته رشد ۱۶ درصدی داشته است.

وی اضافه کرد: با این میزان سرمایه گذاری که برای بهره برداری از ۲۶۷ واحد صنعتی صورت گرفته برای هفت هزار ۹۵۴ نفر اشتغال ایجاد شده است.

وی اشاره کرد: هم اکنون در استان تعداد بیش از ۸۴ هزار نفر در واحدهای صنعتی مشغول به فعالیت می باشند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در پایان تصریح کرد: در همین مدت تعداد ۵۷۰ فقره جواز تاسیس با پیش بینی سرمایه گذاری ۲۹۱ هزار میلیارد ریال صادر شده است.

کد خبر 6775587

