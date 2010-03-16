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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۴۷

در سالجاری؛

سرمایه گذاری معدنی در استان کرمانشاه 105 درصد رشد داشته است

سرمایه گذاری معدنی در استان کرمانشاه 105 درصد رشد داشته است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه شاهد رشد 105 درصدی سرمایه گذاری معدنی در استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بوده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، کیومرث فروتنی بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:همچنین این میزان سرمایه گذاری رشد 93 درصدی اشتغال معدنی و 87 درصدی رشد از نظر صدور تعداد پروانه های بهره برداری معادن را در برداشته است.

وی افزود: در 11 ماهه سال جاری میزان 115 هزار و 384 میلیون ریال سرمایه گذاری در بخش معدن استان صورت گرفته که اشتغال 255 نفر در این بخش را طی مدت یاد شده فراهم کرده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه  به وضعیت معادن استان در حال حاضر اشاره کرد و گفت: هم اکنون 149 فقره پروانه بهره برداری معدنی با سرمایه گذاری 565 هزار و 39 میلیون ریال، زمینه اشتغال یک هزار و 685 نفر را در استان بوجود آورده است.

وی بیان کرد: در بخش صنعت نیز طی 11ماهه اخیر در استان تعداد 84 فقره پروانه بهره برداری صنعتی با  میزان سرمایه گذاری بالغ بر یک هزار و 108  میلیارد ریال صورت گرفته  که زمینه اشتغال یک هزار و 301 نفر را فراهم نموده است.

فروتنی با بیان اینکه تعداد 158 فقره  جواز تاسیس صنعتی از ابتدای سال تاکنون صادر شده است، گفت: میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده در این جوازها در صورت تحقق معادل 12 هزار و 241 میلیارد ریال است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در  حال حاضر 838 فقره پروانه بهره بردرای صعتی در استان با میزان سرمایه گذاری 16 هزار و 925 میلیارد ریال صادر شده که زمینه اشتغال 24 هزار و 373  نفر را در این بخش ایجاد کرده است.

کد مطلب 1052926

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