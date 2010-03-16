سرمایه گذاری معدنی در استان کرمانشاه 105 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، کیومرث فروتنی بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:همچنین این میزان سرمایه گذاری رشد 93 درصدی اشتغال معدنی و 87 درصدی رشد از نظر صدور تعداد پروانه های بهره برداری معادن را در برداشته است.

وی افزود: در 11 ماهه سال جاری میزان 115 هزار و 384 میلیون ریال سرمایه گذاری در بخش معدن استان صورت گرفته که اشتغال 255 نفر در این بخش را طی مدت یاد شده فراهم کرده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه به وضعیت معادن استان در حال حاضر اشاره کرد و گفت: هم اکنون 149 فقره پروانه بهره برداری معدنی با سرمایه گذاری 565 هزار و 39 میلیون ریال، زمینه اشتغال یک هزار و 685 نفر را در استان بوجود آورده است.

وی بیان کرد: در بخش صنعت نیز طی 11ماهه اخیر در استان تعداد 84 فقره پروانه بهره برداری صنعتی با میزان سرمایه گذاری بالغ بر یک هزار و 108 میلیارد ریال صورت گرفته که زمینه اشتغال یک هزار و 301 نفر را فراهم نموده است.

فروتنی با بیان اینکه تعداد 158 فقره جواز تاسیس صنعتی از ابتدای سال تاکنون صادر شده است، گفت: میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده در این جوازها در صورت تحقق معادل 12 هزار و 241 میلیارد ریال است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در حال حاضر 838 فقره پروانه بهره بردرای صعتی در استان با میزان سرمایه گذاری 16 هزار و 925 میلیارد ریال صادر شده که زمینه اشتغال 24 هزار و 373 نفر را در این بخش ایجاد کرده است.