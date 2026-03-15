به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی عصر یکشنبه در در بازدید از طرح احداث نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی اظهار کرد: این طرح با صدور مجوز تغییر کاربری در زمینی به مساحت ۱۵ هزار مترمربع کلید خورده و در سال ۱۴۰۴ صادر و طی مدت ۱۰ ماه به بهره‌برداری کامل رسیده است.

وی افزود: سیاست اصلی ما در این حوزه، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت اراضی کم‌بازده است تا ضمن حفظ زمین‌های درجه یک کشاورزی، از خاک‌های مستعد دیگر برای تولید انرژی پاک استفاده کنیم.‌

مدیر امور اراضی بوشهر با تاکید بر نقش حیاتی انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد مصرفی استان افزود: احداث این نیروگاه خورشیدی یک ضرورت برای تامین پایدار برق منطقه محسوب می‌شود که با توجه به شرایط اقلیمی بوشهر، بهره‌برداری به موقع از این طرح اهمیت دوچندانی دارد.

مشایخی تصریح کرد: ورود سریع‌تر این واحد به مدار تولید، نه‌تنها ناترازی انرژی را جبران می‌کند، بلکه از معطل ماندن اراضی و هدررفت فرصت‌های سرمایه‌گذاری جلوگیری خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت امور اراضی با تسهیل در صدور مجوز برای طرح‌های نیمه‌صنعتی و سبز در زمین‌های کم‌بهره، به دنبال آن است که بهره‌وری خاک را به حداکثر برساند و مسیری روشن برای توسعه زیرساخت‌های نوین انرژی در شهرستان بوشهر ترسیم کند.