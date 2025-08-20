واگذاری ۶۷ هکتار زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نشست کمیسیون طرحهای غیر کشاورزی استان که با حضور معاون عمرانی استاندار بوشهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیرکل محیط زیست و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق برگزار شد، موضوع واگذاری حدود ۱۵ هکتار زمین ملی با کاربری کمبازده و دارای شرایط مناسب برای احداث نیروگاه خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر امور اراضی استان بوشهر افزود: این اراضی با توجه به کمبازده بودن و قرارگیری در مناطق با تابش بالای خورشیدی، بهترین گزینه برای توسعه پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر به ویژه نیروگاه خورشیدی هستند.
وی گفت: واگذاری این زمینها علاوه بر رونق بخشیدن به تولید انرژی پاک و پاکیزه، نقش مهمی در توسعه پایدار استان، کاهش مصرف سوختهای فسیلی و حفظ منابع طبیعی خواهد داشت.
مشایخی تصریح کرد: حمایت از پروژههای انرژی خورشیدی در قالب واگذاری اراضی ملی، گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و افزایش سهم انرژیهای نو در سبد انرژی استان است و انتظار میرود با اجرای این طرح، زمینه اشتغالزایی محلی و جذب سرمایهگذاری فراهم شود.
در پایان کمیسیون با هماهنگی میان دستگاههای مربوطه، مراحل واگذاری اراضی مذکور برای احداث نیروگاه خورشیدی برای ادامه مراحل قانونی به تصویب رسید.
موافقت با واگذاری ۵۲ هکتار اراضی ملی
مدیر امور اراضی استان بوشهر از موافقت کمیسیون طرحهای غیر کشاورزی با واگذاری بیش از ۵۲ هکتار از اراضی ملی برای احداث نیروگاه خورشیدی خبر داد و گفت: در جلسه کمیسیون طرحهای غیر کشاورزی، درخواست ۱۲ پرونده جهت واگذاری اراضی ملی به مساحت بیش از ۵۲ هکتار برای احداث نیروگاههای خورشیدی بررسی و موافقت شد.
وی افزود: احداث نیروگاههای خورشیدی علاوه بر تولید انرژی پاک و تجدید پذیر، به کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی کمک کرده و در حفظ محیط زیست نقش مهمی دارد.
مشایخی تصریح کرد: با اجرای این پروژهها، همزمان اشتغالزایی و ارتقا فناوریهای نوین در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در استان تسریع خواهد شد.
وی در پایان یادآور شد: کمیسیون طرحهای غیر کشاورزی با نگاه مثبت به توسعه پایدار و استفاده بهینه از اراضی ملی، حمایت قوی خود را از این طرحهای زیربنایی اعلام میکند.
وی تصریح کرد: احداث این نیروگاهها، گامی مؤثر برای بهرهگیری از انرژی خورشیدی پاک و کاهش اثرات منفی زیست محیطی بوده و زمینه را برای توسعه پایدار و خودکفایی در تولید انرژی فراهم میآورد.
نظر شما