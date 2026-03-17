به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانال «آی ۲۴»، موشکهای ایرانی امروز به مواضعی در قدس اشغالی و در فاصله چند متری دفتر نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی اصابت کرده است.
برخی رسانههای صهیونیستی نیز گزارش دادند که تنها یک موشک ایرانی رهگیری شد و بقیه موشکهای ایرانی با عبور از پدافند هوایی رژیم صهیونیستی به اهداف خود اصابت کرده است.
ساعاتی پیش نیز رادیو ارتش رژیم صهیونیستی از فعال شدن گسترده آژیرهای خطر در تلآویو، مناطق مرکزی و شمال فلسطین اشغالی در پی موج جدید حمله موشکی ایران به اراضی اشغالی خبر داده بود.
منابع صهیونیستی همچنین از وقوع چندین انفجار شدید در تلآویو و هجوم هزاران صهیونیست به پناهگاهها خبر دادند.
همزمان گزارش شد که یک موشک ایرانی به فرودگاه بن گوریون اصابت کرده است.
رادیو ارتش اشغالگر همچنین اذعان کرد که کلاهک بارشی موشک شلیک شده از ایران به هشت نقطه در مرکز اراضی اشغالی اصابت کرده و خسارات گسترده و جراحاتی نیز به دنبال داشته است.
همچنین گزارشهایی نیز از اصابت موشک در «شوهام» و «ریشون لتصیون» منتشر شده که تخریبهای گستردهای را در پی داشته است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که ایران در پاسخ به تجاوزهای رژیم صهیونیستی و آمریکا، مناطق گستردهای از فلسطین اشغالی را هدف حملات موشکی قرار داده است.
